Twitter'ın SMS ile kimlik doğrulaması ücretli hale geldi

Twitter'da değişen bir diğer şey ise kimlik doğrulama oldu. SMS temelli kimlik doğrulaması artık ücretli hale getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:23
Twitter'ın SMS ile kimlik doğrulaması ücretli hale geldi
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Twitter'ın gelir kazanmak için farklı özellikleri devreye aldığı ya da daha önce ücretsiz sunulan özellikleri 'ücretli' sunmaya başladığını görüyoruz. Daha önce ücretli olacağı konuşulan ve tepki çeken SMS ile kimlik doğrulama artık Twitter Blue abonelerine özel bir şekilde sunuluyor. 

BU KARAR OLDUKÇA ELEŞTİRİLDİ

Türkiye'de de kullanıma açılan Twitter Blue aboneliğine özel hale getirilen SMS ile kimlik doğrulama 20 Mart yani bugün itibariyla aktif edildi. 

Daha önce konu hakkında SMS ile kimlik doğrulaması kullanan kişiler uyarılmış ve bu şekilde hesaplarını koruyorlarsa kaldırmaları gerektiği duyurulmuştu. Söz konusu özelliğin ücretli olması konusunda fazla eleştiri almasına rağmen özellik ücretli hale getirildi ve eleştirilmeye de devam ediliyor.



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