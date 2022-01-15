Ukrayna’da bakanlıkların internet sitelerine siber saldırı
Ukrayna’da 7 bakanlığın ve diğer bazı kamu kurumlarının internet siteleri siber saldırıya uğradı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, bakanlıkların siber saldırıya uğradığını duyurdu.
Sözcü Nikolenko, “Büyük bir siber saldırı sonucunda Dışişleri Bakanlığı ve diğer bazı devlet kurumlarının web siteleri geçici olarak kapatıldı.
Uzmanlarımız halihazırda sistemlerin çalışmalarını geri yüklemek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Saldırının arkasında kimin olabileceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu vurgulayan Nikolenko, Rusya’nın geçmişte Ukrayna’ya yönelik benzer saldırıların arkasında olduğunu ifade etti. Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin soruşturma başlattığını vurguladı.
Siber saldırı sonucu Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde Ukraynaca, Rusça ve Lehçe olarak yazılan mesajda, "Tüm kişisel verileriniz kamuya açıldı. Bilgisayardaki tüm veriler yok edildi, geri yüklemek imkansız. Kork ve en kötüsünü bekle" ifadeleri yer aldı.
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