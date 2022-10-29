Uygun fiyatlı olacak Realme 10 modelinin özellikleri sızdı
Akıllı telefon tarafında uygun fiyatlı cihazlara imza atan Realme modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Realme 10 4G'nin özelliklerinin bir kısmı ortaya çıktı.
Realme'nin kısa bir süre sonra tanıtması beklenen yeni telefonu Realme 10 4G için bazı özellikler ortaya çıktı.
REALME 10 4G'NİN ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Sızdırılan özellikler arasında yer alanlara göre telefon işlemci tarafında MediaTek Helio G99 ile bizleri karşılayacak. Bu işlemci, 6nm teknolojisiyle üretilmiş olup, 2 adet 2.2GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek yer alıyor.
Grafik arabirimi tarafında ise Valhall mimarisinin kullanıldığı Mali-G57 MC2 mevcut.
Cihazın ekranında ise 6.5 inçlik FullHD Plus ve AMOLED yapı kullanılacak. 90Hz ekran yenileme oranına sahip olacak cihaz, 180Hz de dokunmatik örnekleme sahip.
4 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin yanında klasik olarak sunulan 128 GB ve 256 GB depolama alanı yer alacak.
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