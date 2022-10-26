Akıllı telefonlarda yeni dönem başlamıştı: Apple'dan şarj kablosuna ilişkin yeni karar

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:04

AB Konseyi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan düzenlemenin üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı.

Buna göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.

APPLE GEÇİŞ YAPACAK MI?

AB'nin kararına ilişkin ünlü teknoloji devi Apple'dan da açıklama geldi.

Şirketin üst düzey yetkili isimlerinden Greg Joswiak, Apple'ın da AB'nin yasa kararına uyacağını ve iPhone'larda USB-C şarj girişine geçeceklerini açıkladı.