WhatsApp'ın beklenen özelliği kullanıma sunuldu

06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:58

Meta, 'WhatsApp' kullanım deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için yeni özelliğini test etmeye başladı. buna göre artık kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına bağlı cihazlar için isim değişikliği yapabilecek.

WHATSAPP, BAĞLI CİHAZLAR İÇİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İMKANI SUNUYOR

ShiftDelete'in haberine göre; geçen günlerde işletme hesapları için masaüstü yazılımında kapak fotoğrafı oluşturma özelliği ortaya çıkmıştı. Yeni özelliğin yakın zamanda yayınlanacak güncellemeyle geleceği tahmin ediliyor.

İşletmeler, birden fazla cihaz ile WhatsApp hesaplarına bağlanma özelliğini uzun süredir kullanıyor. Bu özelliği daha kullanışlı hale getirmek isteyen Meta, Android ve iOS uygulamaları için isim değiştirme imkanı sunmaya başladı.

Geçen haftalarda işletme hesaplarına isteğe bağlı abonelik özelliği sunan WhatsApp, Premium kullanıcılarına 10 farklı cihaz ile bağlanma imkanı tanıyacak. İşletmelere özel link de sunulacağı sızdırılan detaylar arasında yer alıyor.

MÜŞTERİLER GÖREMEYECEK

Bağlı cihaz isimleri, müşterileri tarafından görüntülenemeyecek. WhatsApp, hem iOS hem de Android için Bağlı Cihazlar özelliğiyle birlikte yenilenmiş arayüz ile kullanıcıların karşısına çıktı. Yeni özellik, henüz sadece beta kullanıcılarına sunuldu.

Bağlı cihazlarda isim değiştirme özelliğinin gelecek haftalarda tüm işletme hesapları için kullanılabilir hale geleceği tahmin ediliyor.