WhatsApp'tan yeni hamle: Bir Telegram özelliği test edilmeye başlandı
Sızdırılan bilgilere göre WhatsApp, uzun süredir beklenen mesaj düzenleme özelliğini nihayet test etmeye başladı. Telegram’da birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan özellik, fazladan mesaj gönderme sorununu ortadan kaldırıyor.
Popüler platformlar Twitter ve WhatsApp, 'düzenleme butonuna' sahip olmadıkları için eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Twitter’ın 'düzenle' butonu hakkında açıklamasından sonra WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğini test etmeye başladı.
WHATSAPP, MESAJ DÜZENLEME ÖZELLİĞİNE KAVUŞUYOR
ShiftDelete'in haberine göre; şirket, geçen aylarda mesajlara belirli emojilerle tepki verme özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Telegram’da birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan özellik, fazladan mesaj gönderme sorununu ortadan kaldırıyor.
Yaklaşık 5 yıl önce düzenleme butonunu test eden WhatsApp, bilinmeyen bir nedenden dolayı özelliği aktif etmedi. WABetaInfo ekibi, geçtiğimiz günlerde yeni özelliğin tekrar test edildiğini fark etti.
ESKİ MESAJI GÖSTERMEYECEK
Kullanıcılar, yeni özellikle birlikte yazım yanlışlarını kısa süre içerisinde değiştirebilecek. Test edilen mesaj düzenleme butonunda eski mesajı gösterme özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Analistler, şirketin yeni özelliği aktif etmeden önce düzenlenmiş mesajı göstermeyi de sunacağını tahmin ediyor.
WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliğini herkesten sil seçeneğinde olduğu gibi süreli yapacağı tahmin ediliyor. Henüz bu sürenin ortalama kaç dakika olacağı bilinmiyor.
Yeni özellik, WhatsApp Android uygulamasında test edilmeye başlandı. iOS ve masaüstü uygulamalarında da yakın zamanda test edileceği düşünülüyor.
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