WhatsApp'ta mesaj silmek için süre sınırı kalkıyor

02 Kasım 2021 Salı, 17:15

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman sınırını kaldırarak mesajları istediğiniz zaman silme imkanı getirmek için harekete geçti.

WABetaInfo tarafından tespit edilen bu yeni özellik WhatsApp'ın v2.21.23.1 beta sürümünde yer alıyor.

Tespite göre WhatsApp'ta gönderilmiş herhangi bir mesaj süre sınırlaması olmaksızın istenildiği zaman silinebiliyor.

Bu özellik ilk uygulanmaya başladığında yıl 2017'ydi ve süre 7 dakikayla kısıtlıydı.

Var olan aktif kullanımdaki sürümde ise bu süre 68 dakika olarak belirlenmiş durumda.

Haber Global'in aktardığına göre, özellik halen beta sürümünde ve herkes için kararlı bir yapıya ulaşıp ulaşmayacağı henüz bilinmiyor.

Eğer testler başarılı olursa bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

WHATSAPP'TA GÖNDERDİĞİNİZ MESAJ NASIL SİLİNİR?

Mesajları sadece kendinizden silebilir veya herkesten silinmelerini talep edebilirsiniz.

Mesajları herkesten sil özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bireysel bir sohbetten veya bir grup sohbetinden silmenizi sağlar. Özellikle de yanlış sohbete mesaj gönderdiyseniz veya gönderdiğiniz mesajda bir hata varsa bu özellik işinize yarayacaktır.

Başarılı bir şekilde herkesten silinen mesajların yerinde aşağıdaki cümle görünür:

"Bu mesaj silindi"

Mesajları herkesten silmek için:

WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini işaretleyin. İsteğe bağlı olarak daha fazla mesaj seçerek aynı anda birden çok mesajı silebilirsiniz.İstenirse Diğer’e dokunun > menüden Sil’i seçin.

Sil > Herkesten Sil’e dokunun.

Not: Mesajların herkesten başarılı bir şekilde silinebilmesi için alıcıların ve sizin WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullanıyor olmanız gerekir.

iOS için WhatsApp kullanan alıcıların Fotoğraflar klasöründe, sizin gönderdiğiniz kayıtlı bazı medyalar mesaj WhatsApp sohbetinden silindikten sonra bile duruyor olabilir.

Mesajınız silinmeden önce veya silme işleminin başarılı olmaması durumunda alıcılar mesajınızı görebilir.

Herkesten silme işleminin başarısız olması durumunda size bildirim gönderilmez.

Herkesten Sil özelliğini sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanabilirsiniz.

Mesajları kendinizden silme

Telefonunuzdan gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların sizdeki kopyalarını silebilirsiniz. Bu işlem, mesajlarınızı alan kişilerin sohbetlerini etkilemez. Mesajlarınızı alan kişiler o mesajları kendi sohbet ekranlarında görmeye devam eder.

Mesajları kendinizden silmek için:

WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini işaretleyin. İsteğe bağlı olarak daha fazla mesaj seçerek aynı anda birden çok mesajı silebilirsiniz.İstenirse Diğer’e dokunun > menüden Sil’i seçin.

Sil > Benden Sil’e dokunun.



