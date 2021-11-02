Instagram'a yeni özellik: 'Sen de ekle'
Geçtiğimiz haftalarda hikayeler kısmında kullanabilecek yeni bir özelliği test eden Instagram, 'Sen de Ekle' isimli özelliği herkesin kullanımına sundu.
Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, yeni özellikler sunmaya devam ediyor.
iOS ve Android uygulamaları ile kullanıcıların karşısına çıkan Instagram, daha önce "Sen de Ekle" adı verilen bir özelliğin testlerine başlamıştı. Bu özellik, artık Instagram tarafından resmi duyurusu yapılarak kullanıma sunuldu.
'SEN DE EKLE' ÖZELLİĞİ NEDİR?
"Sen de Ekle" özelliği, hikaye sekmesinde yer alan çıkartmalar arasında bulunuyor. Bu çıkartma ile birlikte kullanıcılar, bir istemi veya belirli bir konuyu izleyerek diğer kullanıcıların hikayelerine kendi hikayeleriyle yanıt verebiliyor. Böylece bir nevi bir hikaye zinciri oluşuyor.
Örneğin, "günün doğa fotoğrafı" istemini belirleyip "Sen de Ekle" çıkartmasını hikayesine ekleyen bir kullanıcıya, diğer kullanıcılar kendi hikayeleriyle yanıt verebiliyor. Kullanıcılar yanıt verdiğinde ise çıkartma üzerindeki profil balonlarının arasına ekleniyorlar.
Bu özellik, kullanıcıların birbiriyle olan etkileşimi artırmayı amaçlıyor gibi görünse de, takip edecek daha fazla insanı keşfetmenin bir yolu olarak da görülüyor. Çünkü bir kullanıcının hikayesindeki "Sen de ekle" çıkartmasına tıkladığınızda, yanıt veren kişileri ve hikayelerini görmek mümkün.
Instagram'ın yeni özelliğinin, TikTok'taki "düet" özelliğine benzediğini belirtmekte fayda var.
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