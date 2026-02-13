Yandex AI Türkiye’de zirveye yerleşti: İki günde App Store’un bir numarası oldu!

İstanbul merkezli yerel ekip tarafından geliştirilen Yandex AI, internet deneyimini "tek giriş noktası" felsefesiyle yeniden tanımlıyor. Kullanıcılar artık bir akşam yemeği planlamak, uçak bileti almak veya karmaşık bir konuda araştırma yapmak için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyor. Yapay zekâ, internetteki güncel bilgileri tarayarak görsel raporlar halinde kullanıcıya sunarken, aynı zamanda yerleşik tarayıcı üzerinden doğrudan rezervasyon yapılmasına imkan sağlıyor.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL İHTİYAÇLARINA YEREL DOKUNUŞ

Uygulamanın en dikkat çeken yönü ise Türkiye odaklı iş birlikleri. Yandex AI; Doktorsitesi üzerinden ücretsiz randevu alımından Pegasus, ETSTur ve obilet.com gibi platformlarla seyahat planlamaya kadar geniş bir ekosistemi kapsıyor. Ayrıca kullanıcılar, popüler dizi fragmanlarına ve ForInvest gibi mecralardan anlık finansal verilere doğrudan uygulama içerisinden ulaşabiliyor.





FOTOĞRAFLAR CANLANIYOR, METİNLER YAZILIYOR

Üretken yapay zekâ kabiliyetleriyle donatılan uygulama, sadece bilgi sunmakla kalmıyor; yaratıcılığı da destekliyor. Kullanıcılar basit komutlarla metin ve görsel üretebilirken, durağan fotoğraflarını yapay zekâ yardımıyla kısa animasyon videolarına dönüştürebiliyor.

VERİ GÜVENLİĞİNDE YEREL SUNUCU HAMLESİ

Yandex Türkiye, kullanıcı güvenini sağlamak amacıyla Türkiye’de yeni bir yerel sunucu altyapısını da devreye aldı. Bu hamleyle hem internette gezinme hızlarının artırılması hem de kişisel verilerin Türkiye’nin veri koruma mevzuatına (KVKK) tam uyumlu şekilde işlenmesi garanti altına alınıyor.





"TÜRKİYE YAPAY ZEKÂYA İSTEKLİ"

Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, geçtiğimiz yıl yapay zekâ destekli aramada yüzde 75’lik bir büyüme kaydettiklerini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu büyüme, Türkiye’deki kullanıcıların internetle yapay zekâ aracılığıyla etkileşime geçmeye ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Yandex AI, bu talebin doğal bir sonucu olarak 'sor, ara, keşfet' mottosuyla tamamen Türkiye için geliştirildi."