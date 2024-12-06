Yandex ve İTÜ Çekirdek’ten startup ekosistemine güçlü ortaklık

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:58

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:58

Makine öğrenimi destekli akıllı ürün ve hizmetler geliştiren Yandex, Türkiye'deki startup ekosistemini güçlendirmek amacıyla İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek ile iş birliği yaptı.



Bu ortaklık sayesinde, İTÜ Çekirdek girişimlerine Yandex Startup Programı'nın en son çözümleriyle kapsamlı destek ve kaynaklar sunulacak. Yerel girişimcilerin inovasyon ve büyüme çabalarını teşvik etmeyi amaçlayan bu birliktelik, startup ekosistemine yeni bir ivme kazandıracak.

DÜNYANIN EN İYİ KULUÇKA MERKEZİ İLE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER BULUŞUYOR



Yandex'in en son teknolojileri ile UBI Global tarafından "Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi" seçilen İTÜ Çekirdek’in startup programı, girişimcilere stratejik rehberlik, sektör bağlantıları ve kapsamlı mentorluk fırsatları sunacak. Ayrıca, Yandex Startup Programı'nın iki aşamalı çözümleri sayesinde girişimciler; “Başlangıç” ve “Gelişim” seviyelerine uygun araçlardan faydalanabilecekler.







KURUMSAL ÇÖZÜMLERLE STARTUP’LARA ÖZEL DESTEK



Yandex, startup'ların ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğu dört güçlü hizmet ile yeni işletmelerin hızlı büyümesini ve küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor:

Yandex Maps API: Detaylı interaktif haritalar ve lojistik optimizasyon çözümleri. Yandex Cloud: Veri depolama, analiz ve makine öğrenimi gibi ölçeklenebilir altyapı hizmetleri. Yandex Weather API: Yapay zekâ tabanlı yerel hava durumu tahminleri. Yandex Ads: Reklam çözümleri ve analitik araçlar.

Bu çözümler sayesinde startup’lar, temel iş fikirlerine odaklanırken altyapı ve teknolojik geliştirme süreçlerinde hız ve maliyet avantajı elde ediyor.

YANDEX VE İTÜ ÇEKİRDEK’TEN ORTAK MESAJLAR



Yandex Startup Programı Yöneticisi Şerza Saka, ortaklıkla ilgili açıklamasında, “İTÜ Çekirdek gibi önde gelen bir kuluçka merkeziyle iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Yandex'in teknolojik çözümlerini İTÜ'nün vizyonuyla birleştirerek, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni ufuklar açacağımıza inanıyoruz” dedi.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise bu iş birliğinin İTÜ Çekirdek için büyük bir gelişme olduğunu vurguladı: “Yandex’in teknolojik altyapısı, girişimcilerimize sunduğumuz desteklere önemli bir katkı sağlayacak. Amacımız, girişimlerimizin global arenadaki görünürlüğünü artırmak ve Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine daha fazla yabancı yatırımcı çekmektir.”

BIG BANG STARTUP CHALLENGE’DA TANITIM



Yandex ve İTÜ Çekirdek iş birliğiyle hayata geçirilen proje, 18-19 Aralık tarihlerinde Uniq İstanbul’da düzenlenecek Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge’da tanıtılacak. Girişimciler ve sektör profesyonelleri bu etkinliğe katılarak startup başarılarına tanıklık etmeye davet ediliyor.



Yandex Startup Programı hakkında daha fazla bilgiye, Yandex Startup Programı sayfasından ulaşılabilir.

İTÜ ÇEKİRDEK HAKKINDA



2011 yılında İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent tarafından kurulan İTÜ Çekirdek, teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlere sahip girişimciler için bilim, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren tam entegre bir kuluçka merkezidir. Bugüne kadar 280 milyon doların üzerinde yatırım alan girişimlerle Türkiye’nin en güçlü startup ekosistemlerinden birini oluşturmaktadır.