CHP'li Emre'den Bakanlığa Dilovası faciası çağrısı: CİMER şikâyetleri neden görmezden gelindi?

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, üçü çocuk işçi olmak üzere yedi çalışanın hayatını kaybettiği Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik patlamasına ilişkin denetim süreçleri, kayıtdışı istihdam ve çocuk işçiliği iddialarını TBMM’ye taşıdı. Emre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

KAÇAK YAPI, SİGORTASIZ ÇALIŞANLAR VE BİLİRKİŞİ UYARILARI

8 Kasım’da meydana gelen patlamaya ilişkin bilirkişi raporlarında işyerinin kaçak ve ruhsatsız bir binada faaliyet gösterdiği, üretimde yanıcı ve patlayıcı kimyasalların kullanıldığı belirtildi. Rapora göre 13 çalışandan 12’si sigortasızdı. İşveren “asli kusurlu”, belediye ise “tali kusurlu” bulundu. Ayrıca, tesisle ilgili CİMER’e yapılan şikâyetlerin patlamadan yaklaşık bir yıl önce Bakanlığa ve SGK’ye ulaştığı iddia edildi. SGK müfettişlerinin incelemelerinde, sigortasız 12 işçinin sigorta girişlerinin patlama günü sisteme işlendiği ortaya çıkmıştı.

CHP’li Emre, olayın sadece iş sağlığı ve güvenliği açısından değil, Türkiye’de derinleşen kayıtdışı istihdam, çocuk işçiliği ve göçmen işçi sömürüsü sorunları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Emre, denetim yükümlülüğü bulunan kamu kurumlarının sorumluluğunun şeffaf biçimde ortaya konmasının kamu yararı açısından zorunlu olduğunu belirtti.

EMRE’NİN BAKANLIĞA YÖNELTTİĞİ SORULAR