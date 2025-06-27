DYO Boya’dan 'grev' açıklaması: Yüzde 97,1 oranında artışla aylık ortalama 128 bin TL teklif edilmesine rağmen bugüne kadar anlaşma sağlanamamıştır

Gebze ve İzmir’de faaliyet gösteren DYO Boya’da, Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından greve çıkan işçiler, grevin 37’nci gününde İzmir’in Konak ilçesindeki Yaşar Holding binası önünde basın açıklamasında bulundu.

''MÜZAKERELERE KESİNTİSİZ DEVAM EDİLDİ''

Aynı gün DYO Boya Fabrikaları Yönetim Kurulu da yazılı bir açıklama yayımlayarak sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“DYO Boya Fabrikaları’nda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında gelinen aşamada sendika tarafından alınan grev kararı 22 Mayıs 2025 tarihinde Çiğli/İzmir ve Dilovası/Kocaeli fabrikalarında uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’nin yerli sermayeli boya şirketi DYO Boya Fabrikaları A.Ş.’de, sendikal örgütlenme hakkı 1970’li yıllardan bu yana mevcuttur. DYO Boya Fabrikaları, 70 yılı aşkın süredir tüm paydaşlarının haklarını gözeten, emeğin değerine inanan bir anlayışla üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu anlayışla, Petrol- İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında üretim ve istihdamı yaralamadan ve tüm çalışanlarımızın hakkını gözeterek müzakereler yürütülmüştür. Sendika tarafından alınan grev kararının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, müzakerelere kesintisiz devam edilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi sürecinde kapsam içi çalışanlarımızın ikramiye, vardiya primi, fazla mesai ve sosyal haklarla birlikte 2024 yılında 65.412 TL olan aylık gelirlerinin üzerine yüzde 97,1 oranında artış ile aylık ortalama 128.929 TL teklif edilmiştir. Söz konusu rakam, açıklanan enflasyon rakamının iki katından fazladır. İş barışı, sürdürülebilirlik, eşit işe eşit ücret ve adil olma prensiplerine önem veren şirketimiz, zorlu ekonomik koşullara rağmen önemli bir artış teklifinde bulunmuştur. Buna rağmen bugüne kadar henüz anlaşma sağlanamamıştır. Sendika tarafından çeşitli mecralarda yapılan haksız beyanlar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Çalışanları ve diğer tüm paydaşlarıyla kurduğu güçlü bağ ile ülkemiz ekonomisine ve topluma değer katmayı sürdüren DYO Boya Fabrikaları olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”