Edirne'de sağlık çalışanları yüzde 16 maaş zammı reddetti, eylem yaptı

Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın HAK-İş Konferadasyonu’na bağlı Öz- Sağlık İş Sendikası, sağlık çalışanlarına sunulan yüzde 16 maaş zammı Edirne’de protesto etti.

Öz-Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet, “Bizler, HAK-İŞ'li emekçiler olarak bugün meydanlardan güçlü bir şekilde sesleniyoruz. Bu süreç daha fazla uzamamalı, kamu işçisinin iradesi dikkate alınmalı ve sunulacak yeni teklif, emekçilerin beklentisini karşılamalıdır” dedi.

Öz-Sağlık-İş üyeleri, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. Basın açıklamasını Öz- Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet okudu. Promet, toplu sözleşmenin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek yeni teklifin sunulmasını talep etti.

Promet, şunları kaydetti:

“Yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin bin 800 TL'ye çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık olması için kıdem zammının ücrete eklenmesini, birinci yılın ilk altı ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen, geldiğimiz noktada TÜHİS'in sunduğu teklif ne yazık ki bizleri hayal kırıklığına uğrattı. TÜHIS; birinci altı ay için yüzde 16'lık bir zam teklifi sundu. Ancak ilk beş ayda gerçekleşen enflasyon şimdiden yüzde 15'e ulaşmış durumda. Yani teklif edilen bu zam, daha cebimize girmeden neredeyse kaybolmuş durumda. Bu nedenle, TÜHİS tarafından sunulan artış oranlarının, bizlerin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve geçim mücadelesini yansıtmadığını düşünüyoruz.

“HAKETTİĞİMİZ PAYI TALEP EDİYORUZ''

HAK-İŞ olarak bu teklifi bu haliyle müzakere etmeyi uygun bulmadığımızı açıkça ifade ettik. Yüksek enflasyon, artan kira ve temel ihtiyaç fiyatları ortadayken; alım gücümüz her geçen gün düşerken; biz hala aylardır sözleşmenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Hükümet yetkililerimiz tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin büyüdüğü, üretimin arttığı, zor dönemin geride kaldığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler biz emekçilere umut veriyor, ancak bu olumlu tabloyu kendi hayatlarımızda hissedemiyoruz. Bizler, emeğiyle geçinen insanlar olarak sadece adil bir ücret, insanca yaşam ve büyümeden hakkettiğimiz payı talep ediyoruz. Biz yeni ve daha kapsayıcı, taleplerimizi ve beklentilerimizi karşılayacak, mağduriyetlerimizi giderecek bir teklifin sunulmasını talep ediyoruz. Yeni teklifin bir an önce verilmesini istiyoruz. Bizler ülkemizin birliği, refahı ve kalkınması için fedakârca çalışmaya devam edeceğiz. Ama bizler, HAK-İŞ'li emekçiler olarak bugün meydanlardan güçlü bir şekilde sesleniyoruz. Bu süreç daha fazla uzamamalı, kamu işçisinin iradesi dikkate alınmalı ve sunulacak yeni teklif, emekçilerin beklentisini karşılamalıdır.”