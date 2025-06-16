Enerji işçileri TÜHİS’in zam teklifine tepkili: 'Bu teklif alın terimize saygısızlıktır'

Enerji sektöründe görev yapan kamu işçileri, Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) sunduğu zam teklifine tepki gösterdi. Aylardır insanca bir ücret artışı bekleyen işçiler, teklifin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. TÜHİS’in önerisine göre; ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 oranında zam öngörülüyor.

Tüm Enerji Çalışanları Platformu adına açıklama yapan Şenol Yalçınkaya, teklifin direk tepesinde, yüksek gerilim hatlarında, santral bakımında, barajlarda ve uçak tamiratında canı pahasına çalışan binlerce kamu işçisinin emeğine büyük bir saygısızlık olduğunu dile getirdi. Yalçınkaya, "Haziran ayı itibarıyla vergi dilimi %27’ye çıktığı için maaşlar 33 bin ile 40 bin TL aralığına geriledi. İnşaat ve sanayi sektöründe usta yevmiyesi kamu işçisinin yevmiyesini ikiye, üçe katlamış durumda" dedi.

Teknik becerilerin önemine vurgu yapan Yalçınkaya, "Herkes direğe çıkamaz, santrale giremez, uçak ya da gemi tamir edemez. Bunun bir eğitimi, disiplini ve riski vardır" ifadelerini kullandı.

Enerji işçileri, geçtiğimiz hafta Ankara’da TBMM’de siyasi parti genel başkanları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle bir araya gelerek taleplerini iletti. Basın açıklamaları, grup toplantıları ve mitinglerde seslerini duyurduklarını belirten Yalçınkaya, TES-İŞ Sendikası ile birlikte mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Yalçınkaya, “TUHİS’in teklifi alın terimize saygısızlıktır. İnsanca bir yaşam ve adil ücret istiyoruz” diye seslenerek mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.