Eskişehir’de kamu emekçilerinden açıklama: 'Gerçek bir toplu iş sözleşmesi masası istiyoruz'

KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Kamu emekçilerini ve emeklilerini ilgilendiren 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ne ilişkin yapılan açıklamada ESM Eskişehir Temsilciliği adına açıklama yapan Doğukan Aktürk, tüm sendikaları ortak mücadeleye davet etti.

Emekçilerin payına sürekli yoksulluk ve güvencesizlik düştüğünü söyleyen Doğukan Aktürk, şunları söyledi:

''Ülkemiz uzun süredir ekonomik, siyasal, sosyal fay hatlarının daha da kırılgan hale geldiği, sarsıntıların, bunalımların her alanda derinleştiği bir süreçten geçiyor. Vahşi kapitalist sistemin hayat bulduğu her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu bunalımların, krizlerin faturası hep emeğe, emekçilere kesiliyor. Sermaye yanlısı politikaları esas alan, ülkenin tüm kaynaklarını güvenlikçi harcamalara, rant projelerine ve talan ekonomisine tahsis eden bir siyasal iktidarın hâkim olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bu emek karşıtı, sermaye yanlısı düzende emekçilerin payına düşen hep daha fazla yoksulluk, güvencesizlik ve geleceksizlik olmaya devam ediyor.

''ORTA VADELİ PROGRAMLAR KÖLELİĞE UYUM PROGRAMINA DÖNÜŞTÜ''

Nitekim bugüne kadar her iki yılda bir kurulan masada bizim hakkımız aranmamış, iktidar ile yetkilendirdiği konfederasyon arasında danışıklı dövüş oyunları sahnelenmiştir. Hemen her seferinde maaşlarımızdaki artış TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarına bağlanmıştır. Geçtiğimiz 14 yılda kamu emekçileri ve emeklikleri olarak sadece insanca yaşamaya yetecek ücret talebimiz değil yıllardır yaşadığımız en temel problemlere dahi bir çözüm üretilmemiştir. Yıllardır hayata geçirilen orta vadeli programlar, bütçeler ve ne yazık ki TİS’ler, emeği ile geçinenlere dayatılan köleliğe ve yoksulluğa uyum programının araçları haline getirilmiştir. Gerçek bir toplu iş sözleşmesi masası istiyoruz.''