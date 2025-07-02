Gözaltına alınan 23 eğitimci için nöbet eylemi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na bağlı öğretmenler, 25 Haziran’da İstanbul’dan başlattıkları “Büyük Öğretmen Yürüyüşü”nü sendikanın il binası önünde sona erdirmek isterken, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan eğitimciler, sendika üyeleriyle birlikte haklarını alana kadar sendika binası önünde nöbet tutacaklarını açıkladı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Ozan Fındık yaşananları ve taleplerini anlattı. Fındık şunları kaydetti:

“Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak İstanbul'dan Ankara'ya başlattığımız Büyük Öğretmen Yürüyüşünün 7. gününde Ankara'daydık. Çankaya'da indik, oradan sendikamıza doğru bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüş sırasında polisin müdahalesiyle karşılaştık. Müzakere etmediler. Kendilerini bu sorunu çözmek istediğimizi sendikadaki diğer arkadaşlarımızla bizi bekleyen arkadaşlarımızla görüşmek istediğimizi belirttik. Buna rağmen ne yazık ki bu talebimiz ciddiye alınmadı ve çembere alınarak polis müdahalesiyle 23 arkadaşımızla beraber gözaltına aldık. 6 saat emniyette tutulduk. Bunları ne için yaşıyoruz? Asıl taleplerimiz çok basit. Her zaman anlattığımız, her zaman söylediğimiz talepler.

“ANKARA'DA GÖRDÜĞÜMÜZ MUAMELE BİZİ ÜZDÜ''

4 ana talebimiz var. Birincisi 2014 yılında elimizden alınan taban maaş hakkının geri verilmesini istiyoruz. İkincisi belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmak istemiyoruz. İşten atıldığımızda artık güvence sağlanmasını istiyoruz, özlük hakları konusunda. Üçüncüsü kamudaki meslektaşlarımızla eşit koşullarda çalışmak istiyoruz. Toplu sözleşme ve grev hakkımıza el koyan 10 No’lu iş kolundan çıkarılmak ve eğitim ve güzel sanatlar iş kolunun kurulmasını istiyoruz. Bütün bu haklarımız için 7 gündür Türkiye'nin birçok yerinde yürüdük. Hiçbir müdahaleyle karşılaşmadık. Genel olarak halk bizi bağrına bastı, öğretmenler bizi karşıladı ama bugün Ankara'da gördüğümüz muamele ne yazık ki bizleri üzdü. Bizler bunu hak etmiyoruz. Bizde haklarımız için bir yola çıktık. Haklarımızı anlatmak, görünür kılmak için yola çıktık. Perşembe günü eğitim komisyonu toplanıyor.Eğitim komisyonundaki vekillere sesleniyoruz. Artık bu sorunu çözün. Bu sorun parti ayırt etmeyen bir sorun. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir sorun. Eğitim kamusal bir hak, eğitim kamusal bir düzen.

“EŞİTLİK İSTEDİĞİMİZ İÇİN GÖZALTINA ALINDIK''

Bugün özel sektörde ya da kamuda hiç fark etmez. Alınan eğitimin aynı nitelikle ve aynı şartlarda olması için öğretmenlerin niteliklerinin de çalışma şartlarının da eşitlenmesi gerekiyor. Biz eşitlik istediğimiz için bugün gözaltına alındık, hırpalandık, yerlerde sürüldük. Her tarafımız çizik dolu, morluk dolu. Bunu niçin yaşadık? Bunu sadece haklarımızı istediğimiz için yaşadık. Tekrar buradan çağrı yapıyoruz, özellikle eğitim komisyonundaki milletvekillerine bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Biz sadece eşitlik istiyoruz, haklarımızı istiyoruz. Özel sektör öğretmenleri olarak sendika binamızda bugün itibarıyla sabaha kadar oturacağız.Perşembe günü de aynı şekilde. Bekleyeceğiz. Eğitim komisyonundaki vekiller şunu bilsin. Biz burada bekliyoruz, sabahlıyoruz, uyumuyoruz. İstiyoruz ki bu yasa, yasal düzenlemeler, yönetmenlik ve yasaya dair düzenlemeler artık yapılsın. Bunun için sendikamızın önünde Mithatpaşa Caddesi'nde beklemeye devam edeceğiz.”