Hatay'da ücretleri ödenmeyen TOKİ işçilerinin çatıda eylemi devam ediyor: ''Git kendini at' dediler'

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yeniden inşa süreci devam ederken, kentin dev bir şantiyeye dönüşmesiyle birlikte binlerce inşaat işçisi zorlu koşullarda çalışıyor. Defne ilçesi Çekmece mahallesinde bulunan bir şantiyede çalışan işçiler, üç aydır ücretlerini alamadıkları için eylem başlattı. Aydın Grup ana firması ve Karaca taşeron firmasına bağlı yaklaşık 50 işçi paralarını alabilmek için üç gündür eylem yaparak, seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

"ANNEME DOKTORA GİTMESİ İÇİN PARA GÖNDEREMEDİM"

Dün şantiyenin çatısına çıkan işçiler, eylemlerine bugün de devam etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan TOKİ işçisi Abdulaziz Çoban, kimseye ulaşamadıklarını ve çaresiz kaldıklarını belirtti. Dün şantiyeye gelen Aydın Grup yetkilisinin kendisine 'git kendini at' dediğini söyleyen Çoban, şunları kaydetti:

"Annem dün benden göz doktoruna gitmek için para istedi, param yok veremedim. Üç aydır burada çalışıyoruz, üç gündür de burada eylem yapıyoruz, bizi duyan yok. Adam burada gelmiş ayak ayak üstüne atarak bana 'git kendini at', Aydın şantiyesi bana 'kendini at' diyor."

"BİR ÇOCUK DÜŞERSE SORUMLUSU DEVLETİMİZDİR"

Eyleme katılan diğer işçilerin de çocuklarının olduğunu ve tüm işçilerin mağdur olduğuna dikkati çeken Çoban, "Bakın şu çocuklara ellerini kaldırıyorlar, yazık yani. Bu çocuklardan bir tanesi düşerse bizim devletimiz sorumludur. Biz sadece paramızı istiyoruz. Bu çocuklardan biri ölürse bize ne cevap verecekler? Atsınlar mı kendilerini" diye konuştu.

Ailelerine harçlık bile gönderemediklerini belirten Çoban, cebinde bir kuruş parası kalmadığını ve önceki gece aç yattıklarını söyledi. Ofise geldiklerinde kimseyi bulamadıklarını ifade eden işçi Abdulaziz Çoban, yetkililerin kendilerine, "Ne yaparsanız yapın, şantiyeyi yakın biz size para vermiyoruz" dediğini, işçiler olarak böyle bir suç yapmak istemediklerini vurguladı.

"TEK İSTEĞİMİZ PARAMIZIN VERİLMESİ"

Aydın Grup'un ana firma, Karaca'nın ise taşeron şirket olduğunu belirten Çoban, iki firmanın birbirini suçladığını dile getirdi. "Karaca şirketi Aydın vermedi diyor, Aydın da ben verdim onlar aldılar size vermiyorlar diyor. Burada yaklaşık 50 kişi mağduruz" diyen Çoban, mesai saatlerinin dışında da zorunlu olarak çalıştırıldıklarını ve mesaiye kalmadıklarında işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini ekledi.

İşçiler, yetkililere seslenerek tek isteklerinin hak ettikleri paranın verilmesi olduğunu ve paralarını alıp memleketlerine dönmek istediklerini söyledi.