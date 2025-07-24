Memur-Sen, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam taleplerini Bakan Işıkhan'a sundu

Memur-Sen, 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla kamu emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kamu görevlilerini ve memur emeklilerini kapsayan taleplerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Bakan Işıkhan'ın ilk oturumu 28 Temmuz saat 11.00’da gerçekleştirmek ve toplu sözleşme takvimini ilan etmek üzere mutabakata vardıkları aktarıldı.

KONFEDERASYONUN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026'nın ilk 6 ayı için 10 bin lira taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oranında zam ile temmuz ayı itibarıyla yüzde 20 zam olmak talep etti. Konfederasyon, 2027 için ise ilk 6 ayda 7 bin 500 lira taban aylık zammı, yüzde 20 oranında zam ile temmuz ayı itibarıyla yüzde 15 zam talebinde bulundu.