ABB Başkanı Yavaş uyardı, hobi bahçeleri konusunda harekete geçildi: Ankara Valiliği, 2 bin hobi bahçesini yıktı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'nın tamamında 100 binin üzerinde hobi bahçesi var. Buralarda su yok. Hijyen sorunu var. Atık sular yerin altına gidiyor. İleride içme suyuna karışacak. İmar yasasına aykırı şekilde parseli bölüp satıyorlar. Kooperatif adı altında yapıyorlar. Köylüler şikâyetçi, su köye yetmiyor” diyerek hobi bahçeleri konfusunda merkezi yönetimi göreve davet etmişti. Ankara Valiliği geçtiğimiz günlerde hobi bahçelerinin tarım arazilerinde kaçak şekilde yapılaşmaya neden olduğunu tespit ederek 2 bin yapının yıkımı için harekete geçti. Elektrik ve su kesildi. Ankara'nın başta Ayaş, Gölbaşı, Çubuk ve Sincan (Yenikent) ilçelerinde olmak üzere geniş bir alana yayılan kaçak yapılaşma, yapılan denetimlerle tespit edildi. Ankara genelinde 19 bin dekar tarım arazisinde, 2 bin 240 taşınmaz üzerinde ve 840 kooperatif aracılığıyla izinsiz hobi bahçeleri kurulduğu belirlendi. Bu durum üzerine Ankara Valiliği, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile 25 ilçe kaymakamı bir araya gelerek ortak bir karar aldı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında başlatılan çalışmalar doğrultusunda, tarım dışı amaçlarla kullanılan alanlarda kaçak yapıların yıkımına başlandığı bildirildi. İmar izni bulunmayan tüm yapılar için yıkım işlemi uygulanacağı ve bu yapılara ait elektrik, su, doğalgaz ve yol gibi altyapı hizmetlerinin kesildiği ifade edildi. Bundan sonraki süreçte de tarım alanlarına kurulacak hobi bahçelerine altyapı hizmeti verilmeyeceği bildirildi.

‘KENTE KARŞI İŞLENEN SUÇ’

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, “Tarımın ve üretimin hobisi olmaz. Tarımsal üretim ciddi bir iştir. Amacına uygun olmayan hobi bahçeleri tarımsal cinayettir ve bu ekosistem cinayetine ‘dur’ demeliyiz” dedi. Valilik kararını desteklediğini belirten Yılmaz, “Günlük veya haftalık tatminler için kentin tarım arazilerinin parsellenmesi ve ranta devşirilmesi kabullenilemez. Ayrıca mikroklima bölgesi dediğimiz, her şeyi üretebileceğimiz en değerli arazilerin betona boğularak, ‘hobi bahçesi’ adı altında ‘hobi kondu’lar ile doldurulması kente karşı işlenmiş bir diğer önemli suçtur” ifadelerini kullandı.



