Akbelen direnişi 2. yılında: Güçlerimizi birleştirdik

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 04:29

Ormanlık alanları yüzde 60’a kadar düşen Muğla’da raporlara göre 1449 maden ruhsatı bulunuyor. Milas’ta Akbelen Ormanı’nın Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortağı olan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (YK Enerji) termik santrallarına kömür sağlamak amacıyla kesilmesinin istenmesi üzerine köylüler ve yaşam savunucuları 16 Temmuz 2021’de nöbet başlattı.

740 dönümlük alandaki ağaçların yok edilmemesini isteyen köylüler bölgede kesintisiz olarak iki yıldır nöbet tutuyor. İkizköy Çevre Komitesi’nin çağrısıyla yurttaşlar ve doğaseverler dün nöbet alanında bir araya gelerek ikinci yıllarını kutladı.

‘GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK’

Toplanma öncesi köylü kadınlar yöresel çiçek dolması yaptı. Nöbet alanındaki hazırlıklar tamamlandı ve etrafa pankartlar asıldı. Asılan bir pankartta, anasayanın 10, 17, 56 ve 169’uncu maddeleri yer aldı. Nöbet alanına, Çam ve Karacahisar köylüleri de katıldı. Öte yandan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Muğla Çevre Platformu ve Deştin Çevre Platformu da katıldı.

İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Tüm Muğla buraya desteğe geldi. Gelen çevre örgütlerini tek tek dinledik. Önce kadınlar ardından da erkekler söz aldı” dedi. Kanser riskinden de bahseden Işık, “Bizim madene, termik santrala verecek bir ağacımız, toprağımız veya insanımız yok. Mücadelemiz dört yıldır sürüyor, iki yıldır da nöbet tutuyoruz. Kazanıncaya kadar buradayız. Çevre köylerden Çam ve Karacahisar’la güçlerimizi birleştirdik. İkizköy direnişi gittikçe büyüyor. Ağaçlarımızı hem termik santrala kurban edilmemesi için hem de yangın riskine karşı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda yaşam savunucuları artan sıcak havalardan ötürü oluşan orman yangınlarına karşı da nöbet alanında yangın söndürme tüpleriyle bekliyor.

3 KEZ BİLİRKİŞİ ATANDI

Maden ocağına karşı açılan davalarda şimdiye kadar bölgede üç farklı keşif yapıldı. İkinci bilirkişi keşfinin ardından yayımlanan raporda, dört uzman kömürün bölgeye geri dönülmez zararlar vereceği söyledi. İki uzman ise ekolojik yıkım olacağını ancak enerji ihtiyacı nedeniyle madene açılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Üçüncü keşif ise İkizköylülerin aleyhine çıktı. Raporda bir önceki keşiflerin aksine “Madencilik yapılabilir” sonucuna varıldı.

NÖBET TUTAN KADINLARA CEZA VERİLDİ

Kaynak sağlanması için ağaç kesimini engelleyen köylü kadınlar hakkında dava açılmıştı. Açılan davada geçen günlerde mahkeme, İkizköylü Gülören Demir ve Ekoloji Birliği Kadın Meclisi’nden Füsun Ergün hakkında 6 ay 20 gün hapis cezası verdi.