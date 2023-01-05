Akbelen'de sıra arkeolojik tepeye geldi

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:48

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı talan edilmeye devam ediyor.

Daha öncesinde kömür için Işıkdere Mahallesi’ni ve camiyi yok eden firma arkeolojik kazı yapılan tepeyi de yerle bir etti ne yazık ki!

Neden mi?

Çünkü Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi gerekiyor.

Yazık oluyor bu ülkeye, bu ülkenin güzelim insanlarına…

Düşünsenize arkeolojik buluntular Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre ‘Taşınmaz kültür varlığı’ olmasına ve kanuna göre yerinden taşınması yasak olmasına rağmen Muğla Müze Müdürlüğü ve YK Enerji kanun tanımamaya devam ediyor.

Adeta birlikte suç işleyerek arkeolojik eserleri oradan götürdüler.

Arkeolojik eserlerin taşınmasının ve tahribatının durdurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde açılan davada ise çok ilginç bir şekilde davanın konusu itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın mahkeme duruşma ve karar günü belirlendi.

Keşif yapılmadan nasıl böyle bir karar verilir akıl alır gibi değil.

Bu yasaya aykırı uygulama nedeniyle ‘reddi hakim’ talebi de reddedildi.

Hepsini anladık da arkeolojik sit alanı ilan edilsin diyerek açılan dava henüz bitmeden, herhangi bir keşif yapılmadan bu talan niye durmaz!

İddialara göre Karya dönemine ait mozaikler bulunmuş kazılarda.

Bir tarih göz göre göre yok edilmekte.

Buradan tüm yetkililere sesleniyorum:

Arkeolojik varlıklar taşındı mı?

Bunlar taşındıysa şu an nerede?

Firma tarafından saklı yürütülen, çalışanların görüntü alması ve burayla ilgili konuşması yasaklanan bu tarihi kazıda neler bulundu?

Bu oldu bitti neden?

Tarihi kültürel varlıkları yok ederek, geçmişi silerek hatta geleceğimizi de yok ederek ne yapmak istiyorsunuz?

İnanabiliyor musunuz?

İkizköy Işıkdere mevkiinde bugüne dek zeytin ağaçlarını kestikleri yetmemiş gibi üstelik AKP iktidardayken bu ülkede kömür temin etmek için cami yıkıldı.

Şimdi sıra tarihimize, kültür ve tabiat varlıklarına geldi.

740 dönümlük alanda termik santralin kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla maden sahası oluşturmak için yaşananlara bakın lütfen!

Yazık çok yazık!