AKP’li Yazıcı’nın otel-yat limanı projesine halk engeli

2019 yerel seçimlerinde AKP’den Marmaris belediye başkan adayı olan Serkan Yazıcı’nın şirketi Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri, İzmir Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde “doğal sit alanı”, “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” ve kısmen “nitelikli doğal koruma alanı” içinde kalan Babür Koyu’na yapmak istediği yar limanı ve otel projesi için yapılması öngörülen ÇED Halkın Toplantısı, Çeşmelilerin tepkisi nedeniyle yapılamadı.

Koydaki tarım arazisi statüsündeki üç parsele otel, 90 metre kumsal, sosyal ve idari tesisler ile 21 bin 743,74 metrekarelik deniz alanına yat limanı, çekek yeri, yüzen iskele ve deniz feneri yapılmasını öngören proje için ÇED halkın katılımı toplantısı Çeşme Alaçatı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda yapılmak istendi. Ancak toplantı Çeşmelilerin tepkisine neden oldu. Çeşme Kent Konseyi, Çeşme Çevre Derneği ve çeşitli dernek ve sendikaların üyeleri projeye itiraz ederek karşı çıktıklarını ifade ettiler. Protestolar üzerine toplantı katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, toplantının yapılamadığını resmî tutanak altına alarak toplantıyı iptal etti.

"ALAÇATI'DAKİ BU KENT SUÇUNU DURDURDUK"

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, “Şimdilik Alaçatı’daki bu kent suçunu durdurduk. Alaçatı’nın en güzel koylarından birinin yağmalanması, talan edilmesi ve denizin tahrip edilmesi engellenmiştir. Ancak süreç bitmiş değildir. Bu projenin başka yöntemlerle, alternatif yollarla tekrar gündeme getirileceğini biliyoruz. Bu nedenle mücadelemiz sürecektir. Doğamızı, denizimizi ve mirasımızı rant uğruna yok ettirmeyeceğiz” dedi.