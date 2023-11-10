AKP'li Bağcılar Belediyesi Belgrad'ı talan ediyor: Ormanı betona boğdular

Yayınlanma: 10.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 03:00

İddiaya göre belediye, bakanlar kurulu kararıyla korunması gereken muhafaza ormanı olarak ilan edilen Belgrad Ormanı’nın, Kirazlıbent mevkisinde sosyal tesis adı altında yedi betonarme yapı inşa etmeye başladı. Macera parkı ve yol inşaatının da sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya, Belgrad Ormanı’nda bazı alanların işletilmesi için OGM tarafından belediyelere tahsis edildiğini söyledi.

Kaya, “Orman içerisinde belli yerler mesire alanına çevrildi. Daha sonra belediyeler rahat hareket edemiyor diye tabiat parkına çevirdiler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne devrettiler. Bağcılar Belediyesi’ne ait Kirazlıbent Bahçeköy’den Kemerburgaz’a giden yolun üzerindeki tabiat parkını gezdik. Muhafaza ormanı ve tabiat parkı olan bu yerlerde betonarme yapıların olması mümkün değil. Diğer belediyeler de benzer şeyler yapabilir” dedi.

‘GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

Kaya şöyle konuştu: “Yola muhtemelen asfalt dökecekler. Alanda yedi bina saydık. Ağaç kesmemeleri mümkün değil. Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bildirdik. Görmezden geliyorlar.” İstanbul’a su sağlayan bentlerin bulunduğu bölgede inşaat yapıldığına işaret eden Kaya, “Su yönetimini, doğal yapıyı mahvediyorsunuz. Piknik yeri olmaktan çıkarıp restoran yapıyorsunuz. Restoran yapınca otopark, yollar yapılacak. Kesilen ağaçları travers gibi yolların kenarına döşemişler” ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



İddialara ilişkin Bağcılar Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan Gelişme Planı Teknik İzahnamesine uygun Kirazlıbent Tabiat Parkı Gelişme Revizyon Planı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır. 6831 sayılı Orman Kanunu ve 09.07.2020 tarih onaylı ‘Kirazlıbent Tabiat Parkı Gelişme Revizyon Planı’na uygun imalatlar, çelik ve ahşap kaplama olarak inşai faaliyetler yürütülmektedir” dendi.

