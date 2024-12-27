AKP’li ismin akrabalarına ait şirketin ayrı başvuru yaptığı parseller yan yana

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Eski TOKİ Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı ve eski İstanbul Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi’nin akrabalarının şirketi Ahes GYO, Antalya’da otel inşa etmek için kolları sıvadı. Ahes GYO bünyesinde yer alan Çağrankaya Turizm Anonim Şirketi ve Sour Turizm Anonim Şirketi’yle de ayrı başvuru yapan şirket, bakanlığa toplamda üç otel için başvurdu.

Gazipaşa’da denize sıfır yapılması planlanan otellerin yan yana olması ise dikkat çekti. Ahes GYO adına yapılan başvuruda 2308 ada 1 parsel seçildi. 54 bin 152 metrekarelik alanda 232 oda kapasiteli tesis kurulacak. Bunun için 341 milyon 582 bin TL harcanacak. Çağrankaya Turizm Anonim Şirketi’yle yapılan başvuruda 2310 ada 1 parsel gösterildi. Buradaki 55 bin 451 metrakerelik alana 217 oda kapasiteli tesis kurulacak. Bu proje için 245 milyon 969 bin TL harcanacak. Sour Turzim Anonim Şirketiyle yapılan başvuruda ise 2312 ada 1 parselde çalışma yapılacak. 53 bin 801 metrekarelik alanda yapılacak olan 239 oda kapasiteli proje için de 299 milyon 482 bin TL harcanacak.

Ahes Holding’in yönetiminde Süleyman Ekşi ve Mücahid Hamza Ekşi bulunuyor. Eski Kızılay İstanbul il başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Kadem Ekşi’nin kurucusu olduğu Ekşioğlu Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı da Süleyman Ekşi. Mücahid Hamza Ekşi ise AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in kızı Büşra Özçelik’le evli.