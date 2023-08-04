AKP’nin mirası: Rant için yok ediyorlar!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

Türkiye, yıllardır taşocakları, JES, HES, RES ve maden arayan şirketler ile rant için kıyıları katletmek isteyen kişilerin istilasına uğradı. Bakanlıklardan izin alan firmalar, binlerce ağacı keserek ormana, tarıma, sulara ve canlı yaşama zarar verdi. Yeraltındaki madenleri çıkaranlar, doğayı böyle bırakıp gitti.

KAZ DAĞLARI

Çanakkale’de, Kaz Dağları’nın Kirazlı bölgesinde siyanürle altın çıkarma çalışmaları yapan Kanadalı Alamos Gold şirketinin 10 yıllık ruhsat süresi, 2019’un ekim ayında dolmuş, şirketin orman kullanım izni kamuoyunda oluşan büyük tepki nedeniyle iptal edilmişti. Kaz Dağları'nda siyanürle aranan altın, bölgenin ekolojik yapısını alt üst etti. Tespitlerde 350 bin ağacın kesildiği belgelendi.

AKBELEN

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ’de iki termik santral için maden ocağı açılmak istenen Akbelen Ormanı’ndaki yıkım ve ağaç kesimi günlerdir sürüyor. Köylülerin yıllardır sürdürdüğü direnişe rağmen 50 yıllık ve daha yaşlı ağaçlar kesildi. Uzmanlar, 1 hafta içerisinde Akbelen Ormanı’nda 65 bin ağacın kesildiğini ve doğa kıyımına izin verildiğini açıkladı.

DİKİLİ

Çukuralan Altın Madeni, Ayvalık ve Dikili ilçeleri arasında bulunan Çukuralan bölgesinde altın çıkarmak için 2010 yılında bakanlıklardan izin alarak faaliyete başladı. İçme ve sulama amaçlı bölgede bulunan Madra Barajı’nın göl alanında bulunan ve 2011 açılan madende yıllık 170 milyon tonluk hafriyat çıkarıldı. STK’lerin ve çevre örgütlerinin tüm itirazlarına ve mahkeme kararlarına rağmen bölge yıllar sonra bu duruma getirilerek adeta doğa katledildi.

BALIKESİR

Balıkesir Havran Tepeoba köyü yakınlarında bulunan Tepeoba Molibden madeni aldığı izinler sayesinde yıllarca bakır ve altın çıkardı. Firma cevherin bitmesi ardından bölgeden ayrıldı. Çevrecilerin “cehennem çukuru” dediği açık ocakların uzunluğu 800 metre, derinliği ise 250 metreyi buluyor. Çevreciler ve köylüler, madencilerin su kaynaklarını kurutacağını öne sürüyor.