‘Aşırı yağış sonucu kuraklık yaşanıyor’ uyarısını yapan uzmanlar iklim değişikliğine işaret etti

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:42

Tüm dünyada baş gösteren iklim krizi, Türkiye’yi de derinden sarsıyor. Yurdun birçok yerinde kuraklığa ve doğal afetlere sebep olan iklim değişikliğine yönelik politikalar ise soruna çözüm sağlamıyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İklim ve Enerji Uzmanı Önder Algedik, “İklim krizine ilişkin hala gelecek zamanda olacak bir şey gibi konuşuluyor. Türkiye zaten etkileniyor. Kimse farkında değil ya da herkes görmezden geliyor” dedi.

Türkiye’de 1950’li yıllarda ortalaması 100 civarında aşırı meteorolojik olayların 2010’lu yıllarda 600 seviyesine çıktığına dikkat çeken Algedik, “Türkiye’de hem kuraklık, hem de aşırı yağış sorunu yaşanıyor. Biz bunun verisi, hikÓAyesini politikasını konuşmuyoruz. Olağanüstü meteorolojik olaylar olağan hale geliyor” ifadelerini kullandı.

‘İKLİM DEĞİŞİMİ HIZLANDI’

Tarımdaki sorunun iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını söyleyen Algedik, “Tarım meselesinin ise iklim değişikliğiyle alakası yok. Tarımda yaşanan sorunlara iklim değişikliği dediğimiz zaman tarıma yapılan kötülüğü masumlaştırmışsınız demektir” diye konuştu. Türkiye’de eskiden su rejimine uygun tarım düzenlemesi yapıldığını anımsatan Algedik, “Son 20 yılda özellikle Türkiye’de çiftçiler sulu tarıma zorlandı. Bunu, HES’ler için harcanan paralardan, bu yüzden kuruyan derelerden, damlama sulama sisteminin hâlâ yerleşmemiş olmasından biliyoruz. Önceden bu kadar pompa kullanılıp yeraltı suları sömürülmezdi” dedi.

Kentlerin iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetlere karşı dayanıksızlığına değinen Algedik şöyle devam etti: “Normalde bir inşaat tasarımında az 50-100 hatta 500 yıllık yağışı göze alırsınız. Bu bir ölçüttür. 10-20 yılda bir yağan yağmurla bizim altyapımız dağılıyorsa, 10-15 yıllık bir planla yapılıyor demektir. Temelde iktidarı sorumlu göstersek de tüm siyasetin sorunu bu.” Türkiye’de iklim değişiminin hızlandığını vurgulayan Algedik, “Biz henüz iklim değişikliğini konuşmuyorken iklim daha az değişiyordu. Bizim şu an iklimi değiştirme hızımız 90’ların en az iki katından daha fazla. Söylemde iklim değişikliğine herkes karşı, pratikte ise herkes iklimi değiştirmek için çalışıyor” diye konuştu.