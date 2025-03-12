Bakanlıktan 3 milyon TL’lik "Körfeze atık su boşalttın" cezası

Yayınlanma: 12.03.2025 - 13:14

Güncelleme: 12.03.2025 - 13:14

İzmir’de Knak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarj edilmesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’ya 3 milyon 343 bin TL ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İzmir Körfezi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerimiz bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, İZSU’ya ait hattan, İç Körfez’e arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İZSU’ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin TL idari ceza uygulandı” ifadeleri kullanıldı.

İZSU: ATIK SU DEĞİL

Konu hakkında İZSU’dan yapılan açıklamada, “Kemeraltı ve çevresindeki bölgenin yağmursularını toplamak ve taşkınların önüne geçmek için kurulmuş olan Kemeraltı Yağmursuyu Terfi İstasyonu vasıtasıyla, yağışlı dönemde gelen yağmursuları denize verilmektedir. Geçtiğimiz haftalardaki yağışlarla gelip terfi merkezi deposunda bekleyen ve biriken çamurlu malzemelerin temizlenmesi aşamasında kısa süreli çamurlu yağmursuyu deşarjı gerçekleşmiş olup körfeze herhangi bir atıksu deşarjı yapılmamıştır” denildi.

BU DÖRDÜNCÜ CEZA

Bakanlık daha geçen hafta İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan denetimde, tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığının tespit edildiği ve aynı suçun tekrarı gerekçesiyle 929 bin 170 lira, Şubat ayında Harmandalı Katı Atık Tesisindeki sızındı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 671 bin 844 TL, Ocak ayında da 6 ayrı ihlalle nedeniyle İZSU’ya 8 milyon 305 bin 811 TL ceza uygulamış ve suç duyurusunda bulunmuştu.