Bilirkişi doğanın lehine rapor yazdı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.01.2025 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeye verdiği “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararına açılan davaya ilişkin hazırlanan raporda, iznin uygun bulunmadığı belirtildi.

2 Ekim 2024’te keşif yapan heyet, doğal yaşam, deniz ekosistemi ve bölgedeki koruma altındaki türlerin zarar görebileceği vurgulandı. 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan proje alanına ilişkin Kent Politikaları Derneği de açıklama yaptı.

Dernek açıklamasında, “Bilirkişi raporu, çevre ve mevzuat açısından ciddi aksaklıkların olduğunu ortaya çıkararak davamızın haklı olduğunu kanıtladı. Kurumlar, özellikle Çevre Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü’nün verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararları, kıyıları halka kapatan sonuçlar yaratıyor.

Bu durum ne yasal olarak ne de kamu vicdanında kabul edilebilir bir durum değildir. Süreci takip etmeye ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz” dendi