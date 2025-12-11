Binlerce hektarlık kömür ocağı için izin aldı, kesim detayı vermedi: Ağacın değeri yok

Türkiye’de doğa üzerinde şirketlerin baskıları devam ederken bir yandan da bakanlıklar aracılığıyla kıyım yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri, Bolu Göynük’teki Himmetoğlu, Bölücekova ve Ahmetbeyler köylerini kapsayan kömür ocağını büyütmek istedi. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapılan projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onay verdiğini açıkladı. Açıklamaya göre projeye “ÇED olumlu” kararı verildi.

Bu onayla birlikte bakanlık 51 milyon TL harcayacağı projeyle 1631 hektarlık alan 2 bin 384 hektara çıkarılacak. Yani 3 bin 357 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kömür çıkarmak için çalışma yapılacak. Ayrıca yıllık dekapaj ve kömür üretim miktarı 59 milyon 400 bin tona çıkarılacak.

KAMULAŞTIRMA YAPACAK

Orman, mera ve tarım arazisi olarak kayıtlarda bulunan ÇED alanının içerisinde otel, akaryakıt istasyonu ve evler de bulunuyor. Bakanlığın açıklamasına göre özel mülkler için 3213 Sayılı Maden Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırma yapılacak. Ocak alanında ilerleme yapıldıkça 230 metre mesafe içerisinde kalan haneler ve işletmeler kamulaştırılacak. Öte yandan ÇED süreci içerisinde ağaç röleve planı şekilleniyor ve bölgede ne kadar kesim yapılacağı belli oluyor. Ancak bakanlık, ÇED sürecini tamamlaması ve nihai raporu yayımlamasına karşın ne kadar ağacın kesileceğini veya taşınacağını belirtmedi. Açıklamada onayın alınmasının ardından orman bölge müdürlüğü ile birlikte bölgede arazi tespit çalışması yapılacağı aktarıldı.

Proje kapsamında 2040 yılına kadar çalışma yapılması planlanıyor. Ayrıca günde 17.5 saat çalışılacak ocaktan üretilecek kömür, patlatma yardımıyla ve ekskavatörlerle sökülecek, kamyonlar vasıtası ile saha içerisinde stoklanmadan direkt Kazancı Holding’e ait Bolu Göynük Termik Santralı alanına taşınacak. Holding ve Türkiye Kömür İşletmeleri arasında işletme ruhsatına ilişkin bir anlaşma bulunuyor. Ayrıca Kazancı Holding’in yönetim kurulu başkan yardımcısının eski baliye bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın olması da dikkat çekiyor.