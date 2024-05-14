Cennet Koyu’nda otel inşaa eden Cengiz İnşaat’a kapasite artışı için yeşil ışık: Talana engeller kalkıyor

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

İktidara yakınlığıyla bilinen ve kamu ihaleleriyle adını sıkça duyuran Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Cengiz İnşaat, Bodrum Gökburun mevkisindeki Cennet Koyu’nda yapmak istediği otel projesi için Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini Ekim 2022’de başlatmıştı.



TARTIŞMALI PROJE

Yaşam savunucuları ve yurttaşların tüm itirazlarına karşın projeye Aralık 2022’de “ÇED gerekli değildir” kararı verilmişti. Bunun ardından Bodrum Belediyesi, Cengiz’e verilen ruhsatın iptal edildiğini açıklamıştı. Ancak, 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, Bodrum Belediyesi’nin ruhsatı iptal etmesini mahkemeye taşımış, Muğla İdare Mahkemesi ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararın ardından alanda geçici inşaat kampı kuran şirket, turizm sezonu nedeniyle çalışmalarına ara vermişti.



ÇED GEREKLİ DEĞİLMİŞ

Sezonun bitmesinin ardından alanda çalışmaya tekrar başlayan şirket halihazırda korunması gereken alanda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlanmışken şirket kapasite artışı da talep etti. Yeni proje tanıtım dosyasına (PTD) göre 658 milyon 436 bin TL değer biçilen projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması istendi.



Muğla Valiliği, Cengiz’in projesine onay verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bakanlığımıza sunulan PTD dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı projesi’ne Valiliğimizce ‘Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir’ kararı verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.





