Cennet Koyu’nda otel inşaa eden Cengiz İnşaat’a kapasite artışı için yeşil ışık: Talana engeller kalkıyor
Cengiz İnşaat, Muğla Bodrum’daki “Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan” ilan edilen Cennet Koyu’nda yapımına başladığı otelin kapasite artışına da onay aldı.
İktidara yakınlığıyla bilinen
ve kamu ihaleleriyle adını
sıkça duyuran Mehmet
Cengiz’in şirketi Cengiz
Holding’e bağlı Cengiz
İnşaat, Bodrum Gökburun
mevkisindeki Cennet
Koyu’nda yapmak istediği
otel projesi için Çevresel
etki değerlendirmesi (ÇED)
sürecini Ekim 2022’de
başlatmıştı.
TARTIŞMALI PROJE
Yaşam savunucuları ve
yurttaşların tüm itirazlarına
karşın projeye Aralık 2022’de
“ÇED gerekli değildir” kararı
verilmişti. Bunun ardından
Bodrum Belediyesi, Cengiz’e
verilen ruhsatın iptal
edildiğini açıklamıştı. Ancak,
678 bin metrekarelik araziyi
Özelleştirme İdaresi’nden
satın alan Cengiz İnşaat,
Bodrum Belediyesi’nin
ruhsatı iptal etmesini
mahkemeye taşımış, Muğla
İdare Mahkemesi ruhsat
iptaline yürütmeyi durdurma
kararı vermişti. Kararın
ardından alanda geçici
inşaat kampı kuran şirket,
turizm sezonu nedeniyle
çalışmalarına ara vermişti.
ÇED GEREKLİ DEĞİLMİŞ
Sezonun bitmesinin
ardından alanda çalışmaya
tekrar başlayan şirket
halihazırda korunması
gereken alanda 101 apart
oda ve 83 suit oda olmak
üzere toplam 184 odalık
projeye başlanmışken şirket
kapasite artışı da talep etti.
Yeni proje tanıtım dosyasına
(PTD) göre 658 milyon 436
bin TL değer biçilen projeyle
beraber alanda inşa edilecek
birim sayısı 186’ya çıkarıldı.
Bu artışla birlikte 440 kişinin
konaklayacağı turistik
tesisin 556 kişilik kapasiteye
çıkarılması istendi.
Muğla Valiliği, Cengiz’in
projesine onay verildiğini
duyurdu. Yapılan açıklamada,
“Bakanlığımıza sunulan
PTD dosyası incelenmiş ve
değerlendirilmiştir.
ÇED Yönetmeliği’nin 17.
maddesi gereğince Turizm
Konaklama Tesisi Kapasite
Artışı projesi’ne Valiliğimizce
‘Çevresel etki değerlendirmesi
gerekli değildir’ kararı
verilmiştir” ifadeleri
kullanıldı.
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