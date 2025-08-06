CHP'li Gezmiş'ten fındık fiyatları tepkisi: '195 lira taban fiyat kabul edilemez'

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan Giresun kalite fındığa 200 TL, levant kalite fındığa 195 TL, sivri fındığa ise 190 TL taban fiyat açıklanmasına tepki göstererek, “Fındık üreticisinin masrafı oldukça fazla, bu miktar giderleri karşılamaya bile yetmez. Açıklanan fiyat, maliyetin altındadır" dedi.

'MALİYETİN ALTINDA KALAN BU FİYAT KABUL EDİLEMEZ'

Üreticilerin gideri oldukça fazla olduğunu söyleyen Gezmiş, "Gübre, mazot, ilaç, fındığın toplanması, patoz ve kurutma işlemlerinin maliyeti geçmiş yıllara oranla çok arttı. Ayrıca, üretici örgütlerinin tespitlerine göre bu yıl rekoltenin rekor seviyede düşük olduğu ortada. Zirai don zararı da açıkça ortadayken, kokarcanın fındığa verdiği zarar da göz önüne alındığında, açıklanan bu fiyat tam anlamıyla bir hayal kırıklığıdır. Fındık üreticisi zarara mahkûm edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'FİYAT 250–300 TL BANDINDA OLSUN DİYE HAYKIRIYORUZ'

Gezmiş, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve bölgenin milletvekilleri olarak bizler günlerdir söylüyoruz; 'Fındık taban fiyatı en az 250–300 TL bandında olmalı ki üretici rahat etsin, yüzü gülsün' diye. Ancak görüyoruz ki fındık üreticisi yine hüsran yaşıyor, yine emeğinin karşılığını alamıyor, yine ürünü maliyetinin altında kalıyor ve zarar ediyor. Yine üreticinin hakkı verilmedi" diye konuştu.

'YÜZLERİ BİZ GÜLDÜRECEĞİZ'

İktidarın emeğe, emekçiye, üretene saygı duymadığını belirten Gezmiş, "Bu da son olsun. Gelecek sezon, CHP olarak kuracağımız halkın iktidarında, fındık üreticimizin de tüm üreticilerimizin de emeğinin karşılığını biz vereceğiz, yüzlerini biz güldüreceğiz"