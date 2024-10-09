CHP'li Bozoğlu İzmir Körfezi için yapılan 'Acil Eylem Planı'nı değerlendirdi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 04:00

CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gölge Bakan Yardımcısı Baran Bozoğlu, İzmir Körfezi için yapılan "Acil Eylem Planı" toplantısında alınan 15 maddelik kararların AKP’nin sorunları çözmeye yönelik olmadığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın maddelere imza atmadığını belirten Bozoğlu, bakanlığın sorumluluk almadığını, deniz kirliliği konusundaki incelemelerin yetersiz kaldığını ifade etti. Bozoğlu, 23 yıldır devam eden inceleme ve araştırmaların neden yapılmadığını ayrıca sorgularken kesilen çevre cezaları ile elde edilen gelirin bu sorunun çözümüne aktarılması gerektiğini ifade etti.Bozoğlu, “İzmirlilerin sağlıklı yaşam hakkı için, tüm ekonomik zorluklara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz.’’ dedi.