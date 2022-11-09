Ziraat Bankası krediyi 'sürdürülebilirlik' temasıyla almıştı: Rant, çevreciliği unutturdu

09 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Demirören’in kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devrettiği İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarına Emlak Konut GYO tarafından yapılmak istenen konut projesinde, Ziraat Bankası’nın geçen nisanda 21 ülkeden 45 bankanın katılımıyla 352.5 milyon dolar ve 814 milyon Avro olmak üzere 1.24 milyar dolar sendikasyon kredisi aldığı ortaya çıktı.

Bu kredi aynı zamanda “sürdürülebilirlik” temasıyla doğaya katkı amacıyla veriliyor. Kredinin kriterleri arasında; üretimde cinsiyet ve fırsat eşitliğine katkı, engellilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırma bulunuyor. Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Eş Sözcüsü Gülseren Onanç, sendikasyon kredisinin içeriğinde “çevresel risk yönetimi” şartı olduğunu söyleyerek “Bu şartlar arasında Ziraat Bankası’nın temel faaliyet alanı içinde olan sürdürülebilir çevre ekosistemlerinin korunmasına yardımcı olmak, iklim değişikliği, aşırı hava koşulları, kuraklık, sel ve afetlere uyum kapasitesini güçlendirmek ve arazi kalitesini aşamalı iyileştirmek yer alıyor. Yeşil alanlar üzerine inşaat yapmak değil” dedi.

İSKİ ARAZİSİNİ İŞGAL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, inşaat sırasında ekiplerin, bölgedeki İSKİ arazisi ve dere yatağına yasaya aykırı müdahale edildiğini açıklamıştı. Buna karşın, Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi tarafından dün paylaşılan videoda, ekiplerin çalışma yapılan alana “hızlı ulaşım” sağlamak için hâlâ İSKİ arazisini kullandığı ve üstüne beton döktüğü görülüyor.