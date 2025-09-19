Dürtmen Dağı’nda mücadele sürüyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Samsun Alaçam’daki Dürtmen Dağı’nda Kanadalı Centerra Gold şirketinin maden arama başvurusuna olumlu sonuç verilmesinin yankıları sürüyor.

“İş sahası kurma ruhsatlarının olmadığını” vurgulayan çevreciler, imza topluyor. Dürtmen Vatandır Platformu tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Resmi kaynaklarca bölgede yerli ya da yabancı hiçbir şirketin maden çalışması yapmayacağına, Dürtmen Dağı’na kazma vurulmayacağına dönük resmi kararlar halka paylaşılana kadar mücadelemiz sürecektir” dendi.