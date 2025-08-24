Eti Bakır’ın Sinop’taki bakır ocağı projesinde binlerce ağacın tehlikede olduğu ortaya çıktı: Cengiz ‘yeşil’e doymadı

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır’ın Sinop Boyabat’taki projesi sona yaklaştı. Cengiz’in ihaleyle aldığı alanda yapmak istediği bakır ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) tarihini açıkladı. Ankara’da 22 Ekim’de yapılacak toplantının ardından onay aşaması tamamlanacak.

Bu sırada bakanlığa sunulan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu da şekillendi. Daha önce Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği proje 897.87 hektarlık alanda etkili olacak. Bu sayı üzerinden futbol sahası hesabı yapıldığında 1263 sahaya denk geliyor. Şirketin seçtiği alan ise orman, tarım arazisi ve fundalıktan oluşuyor. Şirket proje kapsamında keseceği ağaç sayısının onay aşaması tamamlandıktan sonra belli olacağını söylüyor. Ancak açık ocak şeklinde işletilecek ocağın olacağı alanda karaçam ve meşe türleri yer alıyor. Bu ağaçlar da hesaplandığında 51 bin 187’ye denk geliyor. Şirketin ÇED raporunda belirttiği bu sayı, ilerleyen günlerde artabilir.

SİT ALANI VAR

Proje alanına yaklaşık 1.4 kilometre uzaklıkta ise 1. derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Ayrıca alanın güneyinde de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kurusaray Barajı yer alıyor. Şirket bu alanda maden, depolama alanları, tesisler ve güvenlik binaları kuracak. Arazi ve inşaat aşaması iki yıl sürecek proje, 20 yıl boyunca işletilecek. Proje için 8 milyar 467 milyon 562 bin TL harcanacak. Yıllık 13 milyon tonluk kazı çalışmalarından ise yaklaşık 4 milyon ton cevher üretilecek.

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı da 12 Haziran'da yapıldı. Toplantıyı yaptırmayan yurttaşlar tutanak tuttu. Tutanağa belediye başkanları, milletvekili ve yaşam savunucuları imza attı. ÇED raporunda ise yöre halkının toplantıya katıldığı ve toplantının yapıldığı yazıldı.

TEK ŞİRKET OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2024’te düzenlediği ihaleyle birlikte Cengiz maden sahasını aldı. İhalenin düzenlendiği dönem durumu eleştiren CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Rezervin güncel değeri 456 milyar lira. İhaleyle güncel değer arasındaki fark 123 kat” demişti. Yavuzyılmaz, şartnamedeki şartları karşılayan tek şirketin Cengiz Holding olduğunu belirtmişti.