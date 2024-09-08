Evi basılarak gözaltına alınan Artvin Halkevi yöneticisi Koyuncu tutuklandı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Artvin’e bağlı Hopa- Borçka arasında bulunan Cankurtaran mevkii Çifteköprü köyünde ağaç kesimini engellemek isterken Reşit Kibar’ın yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı saldırıdan sağ kurtulan, olayın tanıklarından Dursun Ali Koyuncu dün gözaltına alındı. Evi sabah saatlerinde polis ekiplerince basılan Artvin Halkevi yöneticisi ve Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Koyuncu, ifadesinin ardından tutuklanarak Artvin Cezaevi’ne gönderildi. Koyuncu ile birlikte Sol Partili Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar’ın da gözaltına alındığı, ardından serbest bırakıldığı gündeme yansıdı. Cankurtaran Tüneli’nin açılması ile birlikte boş kalan 17 hektar ormanlık alanın ihaleyle özel şirkete “turizm alanı kompleksi” için verilmesine bölge halkı karşı çıkmıştı.

Cumhuriyet’e konuşan Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç, tutuklamaya ilişkin bir gerekçe sunulmadığını, yarın itiraz sürecini başlatacaklarını kaydetti.

Halkevleri Hukuk Sekreteri avukat Haktan Özcan ise şöyle konuştu: “Failin silahındaki merminin bitmesi ya da silahın tutukluk yapması nedeniyle öldüremediği Dursun Ali Koyuncu ve diğer arkadaşlarımızın ifadelerinde dikkat çeken birçok ayrıntı vardı. Ruhsatlı silahın sahibi şirket yetkilisinin de olayda parmağı olduğuna, birilerinden talimat aldığına dair ifade verdiler. Bunun ardından Dursun Ali Koyuncu, evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Tutukluluk gerekçesi olarak ilk önce kamu görevlisine hakaret ve mukavemet gösterdiği iddia edildi. Fakat iddiaların tam olarak ne olduğunu, kullanılan sözlerin ne olduğunu ve hangi ifadeleri hakaret saydıklarına dair bir bilgi veya veri dosyada yok” dedi.

‘USULE AYKIRI’

Soruşturma dosyasının Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanmasına karşın Koyuncu’nun Hopa’daki evinden alınarak Artvin merkeze götürüldüğüne işaret eden Özcan, “İfadesini usule aykırı olarak SEGBİS ile başka bir mahkemeden aldılar. Dosyada bir gerekçe bulunmuyor” dedi. Özcan, “Dursun Ali’nin sorgulamasından anladığımız kadarıyla olayın yaşandığı gün hastane önünde söylediği sözlerde kaymakama hakaret ettiği iddia ediliyor. Saldırgan M.U’nun yanında olan ve katliamda kullanılan ruhsatlı silahın sahibinin tutuklanması gerekirken Dursun Ali acele bir kararla savunma hakkı ihlal edilerek tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET ÇEKİLMİŞTİ

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi için Yapısoy Beton çalışanları, 3 Eylül’de sabah saatlerinde alana gitmişti. Bölge sakinleri, kesimi engellemek isterken yaşanan arbedede M.U., F.M’ye ait silahla köylülerin üzerine ateş açmıştı. Kibar yaşamını yitirmiş, Ersan ve Gökhan Koyuncu yaralanmıştı. Gökhan Genç, “Başkalarına da ateş etmek istemişler ancak silah ateş almamış” demişti. Yapı-Soy Beton projeden çekildiğini açıklamıştı. M.U. tutuklanmış, F.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

‘KATİLLER SERBEST!’

Borçka halkı, Reşit Kibar ve Dursun Ali Koyuncu için dün eylem yaptı. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, “Metin Lokumcu’nun katilleri serbest bırakıldı. Reşit Kibar’la birlikte saldırıya uğrayan arkadaşımız tutuklanırken kara para aklayanlar serbest bırakıldı. Dursun Ali ve arkadaşlarımız önceki gün dilekçe verdiler bölgedeki bütün ruhsatlar iptal edilsin diye. Reşit Kibar’ı biz bu uğurda kaybettik. Onun mücadelesine yaraşır şekilde şirketleri memleketimizden, topraklarımızdan kovana dek mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

