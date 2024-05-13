Fırtınadan sürüklenen caretta carettayı itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle caretta ceratta kıyıya sürüklendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan deniz kaplumbağası Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:20
Fırtınadan sürüklenen caretta carettayı itfaiye ekipleri kurtardı
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen caretta cerattayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yalı Mahallesi sahilinde kıyıya doğru sürüklenen caretta cerattayı gören yurttaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve sualtı ekipleri caretta cerattayı kıyıya az bir mesafe kala kurtararak kıyıya çıkardı.

Caretta ceratta olay yerinde yapılan kontrollerinin ardından, Sasalı'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'na götürüldüğü öğrenildi.


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