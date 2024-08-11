İktidar bazı bölgelerin orman sınırı dışına çıkarılmasına karar verdi, yerleşime açılacak

Yayınlanma: 11.08.2024 - 05:23

Güncelleme: 11.08.2024 - 05:23

İstanbul Şile’de Esenceli ve Darlık mahallelerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Şile’de Ömerli ve Darlık barajlarının yapımından etkilenen Esenceli ve Darlık mahallelerinde halen yaşayan ailelerin iskânı amacıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın “Olumlu” gibi görünse de birçok olumsuz yanının olduğunu söyledi. İktidarın ormanları tahrip eden politiklarda ısrarcı olduğunu söyleyen Özkara, “İktidarın ormana ve doğaya sahip çıkmak gibi bir amacı yok. ‘Ömerli baraj havzasına zarar mı versinler’ diyerek ormanı yerleşime açıyorlar. Bir sorunu çözerken başka bir soruna neden olacak bir adım atıyorlar. Orman alanları daraltılıyor” dedi.