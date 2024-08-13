Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine Kadıköy Belediye başkanından tepki

Yayınlanma: 13.08.2024 - 05:42

Güncelleme: 13.08.2024 - 05:42

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’ye ait olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirmesine ilişkin karar 2013’te Resmi Gazete’de yayımlandı. O dönem Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve yurttaşlar kararın iptaline ilişkin itirazda bulundu. Ancak yapılan tüm başvurular reddedildi. Daha sonra 2021’de düzenlenen ihaleyle birlikte 40 yıllığına Koç Holding’e verildi. Özelleştirme kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022’de iptal edildi. Aynı yıl çıkılan ihale ise yeterli teklif olmadığından dolayı yapılamadı. Türkiye’nin ikinci en büyük yat limanı olan alan için geçen aylarda yeniden ihale düzenlendi. 27 tur süren açık artırmada en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan isimli iş insanı verdi.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi yurttaşlar bu özelleştirmeye de karşı çıkıyor. Özellikle yat limanında büyümenin düşünülmesi, akıllara yanındaki Kalamış Parkı’nın da imara açılacağını getiriyor.

'PEŞKEŞ ÇEKEMEYECEKLER'

Cumhuriyet, konuya ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’yla konuştu. Kösedağı, “Biz halkımızın oynadığı, çocukların koştuğu, martların geldiği, kedi köpeğin özgürce dolaştığı, insanların kaykay yaptığı, İstanbul’un nadir yeşil alanlarından Kalamış’ın herhangi bir şekilde peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Süreç hakkında da açıklama yapan Kösedağı, “Ben Kadıköy Belediye başkanı olarak şu anda bu ihalenin şartnamesinin kapsadığı alanı, kaç yıllığına ihale edildiğini, Kadıköy Belediyesi’yle bir işlerin olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda proje Kalamış Parkı’nı kapsıyor mu onu da bilmiyorum. Ben 10 yıldır Kadıköy Belediyesi ve büyükşehir belediyesi meclis üyesiyim. O dönemler de burada eylemler yaptık. İptal edildi ama yine ihale düzenlendi. Bu süreçte şartnameye de ulaşmaya çalıştık ama dosyanın üzerinde ‘Gizlidir, paylaşılamaz’ yazısı varmış. Bu devlet sırrı mı, neyi paylaşamıyoruz?” dedi.

‘KADIKÖYLÜLER İZİN VERMEZ’

Kalamış Parkı’nda açıklama yapan Kösedağı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize bilgi verilmeden burada en ufak inşaata başlayacabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü buna her şeyden önce Kadıköylüler izin vermez. Buradaki marina eskidi, bir güncelleme ihtiyacı olabilir. Bu nasıl yapılır? Bölgedekilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamuyla, belediyeyle ve gerekiryorsa büyükşehirle bir masa kurulur. Bir ihale yapılıyor ama en büyük paydaşı olması gereken Kadıköy Belediyesi bu sürecin içinde değil. Hatta sadece burası değil, Haydarpaşa ve Fikirtepe’deki projelerde de bilgimiz yok. Yeşil alanları artırarak, oradaki vatandaşların marinaya daha rahat girmesini sağlayarak bu işi yapalım. Kadıköy’de güzel projeleri imza atmış insanlar var. Konuşalım, ortak bir şey çıkaralım”.

