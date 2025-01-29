Kalker ocağı ve kırma eleme tesisini 147 futbol sahası büyüklüğündeki alana yaymak istiyorlar

Yayınlanma: 29.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 04:00

Geçen yıl hizmete açılan Balıkesir Çevreyolu’nun da ihalesini alan şirketin kalker ocağı ve kırma eleme tesisindeki kapasite artışı daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine şirket, 162 hektarlık alana istediği büyümeyi, 105 hektara çekti.

Tamamı ormanlık alan içerisinde kalan bu bölge toplamda 147 futbol sahasına denk geliyor.

Şirketin hazırlayıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda yer alan bilgiye göre proje kapsamında 10 bin 472 ağacın kesileceği öngörülüyor. Bunun yanında proje alanı, “içmekullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelikte tanımlanan alanlar içerisinde de kalıyor.

Şirket bu projesi içinse 63 milyon TL harcayacak. 5 Mart’taki İDK toplantısının ardından son basamağa gelecek projeye onay verilip verilmeyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.