Karaburun’da Çalık Holding'e halk engeli

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:57

Güncelleme: 07.06.2024 - 16:57

İzmir’in Karaburun ilçesinin Hasseki ve Sarpıncık köyleri arasında Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 13 adet RES tribününe ilave olarak yapılmak istenen “Yardımcı Kaynak Sarpıncık GES projesi” için yapılması gereken ÇED Halkın Bilgilendirme ve Katılım Toplantısı, yurttaşların tepkisi nedeniyle yapılamadı.

Karaburun Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi’nin de aralarında olduğu çok sayıda kurum, kent konseyi, birlik, platform, dernek, inisiyatif ve sendikanın destek verdiği protestoda “RES, GES, yeter artık kes” sloganları atıldı. “Havama, Suyuma, Toprağıma, Dağıma Dokunma!” pankartlarıyla toplantı için planlanan Sarpıncık Muhtarlığı önüne gelen doğa savunucuları toplantıyı yaptırtmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de “Halk, projenin yapılmasına karşıdır. Yoğun protestolar altında toplantı yapılmamıştır, alandan ayrılınmıştır” cümleleriyle tutanak tuttu ve alanda ayrıldı. Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Kırman, ‘Yenilenebilir doğal kaynaklardan faydalanarak elektrik enerjisi üretimi’ maskesi ile Karaburun’un yüzölçümünün yüzde 89’una ruhsat verildiğini aktararak, “Bizler Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretimine tamamen karşı değiliz, yanlış uygulamalar ile doğamıza daha fazla zarar verilmesine karşıyız. Yaşam alanlarımızı savunuyoruz” dedi/ İZMİR

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZASI İLE KORUMA ALTINDA”

Bakanlık yetkililerinin gitmesinin ardından Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Kırman, ‘Yenilenebilir doğal kaynaklardan faydalanarak elektrik enerjisi üretimi’ maskesi ile Karaburun’un yüzölçümünün yüzde 89’una ruhsat verildiğini aktararak, “Bizler Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretimine tamamen karşı değiliz, yanlış uygulamalar ile doğamıza daha fazla zarar verilmesine karşıyız. Yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Yapılmak istenilen toplantının ve ÇED sürecinin sonlandırılarak projenin iptal edilmesini istiyoruz. Karaburun Yarımadası’nda daha fazla doğa ve canlının zarar görmesinin önüne geçilmesini Karaburun Yarımadası’nda yaşamın devam etmesi adına talep etmekteyiz” diye konuştu

YERLEŞİM YERİNE 70 METRE

Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’nin proje alanının mera alanı olduğuna dikkat çeken Tayyar Kırman, “Firmanın bakanlığa sunduğu ÇED raporundan alınan bilgiler ile paneller, en yakın yerleşim yeri Sarpıncık Mahallesi’ndeki konutlara 70 – 173 m mesafede Hasseki Mahallesi’ndeki konutlara 399 – 517 m mesafede. Görüldüğü gibi kurulmak istenilen paneller adeta köyün içinde ve şu an kullanılan mera alanlarındadır. Panellerin altında kalacak topraktaki tüm canlı yaşamı zaman içinde yok olacaktır. Yapılan yanlış uygulamalar ile oluşturulan RES ve GES projeleri ile Karaburun Yarımadası’nda tarım ve hayvancılık bitme durumuna gelmiştir. Karaburun Yarımadasının doğası, florası, faunası zarar görmektedir. Projenin uygulanması durumunda bölgede bitme aşamasında olan hayvancılık tamamen yok olacaktır” dedi.