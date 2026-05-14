Kaz Dağları coğrafyasındaki maden kapasitesi dört kat artacak: Ayrıntı bile vermedi

Balıkesir Bigadiç’te Zenit Madencilik tarafından işletilen altın ve gümüş madeni büyümeye gidiyor. Yukarıgöcek, Aşağıgöcek, Köseler ve Karabahçe mahallelerindeki açık madenin kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) 9 Haziran’da toplanacak. Buradan çıkacak kararın ardından proje süreci netleşecek. Şirketin bakanlığa sunduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, 24.06 hektarlık işletme sahası 94.61’e çıkacak. Ayrıca şirket bu projeyle birlikte kapasiteyi de artıracak.3 0 bin ton olan üretim 2 milyon 500 bin tona çıkarılcak. Açık ocak işletmesinden çıkarılam cevher alanda stoklanacak. Ardından Sındırgı’daki Kızıltepe mevkisinde bulunan Kızıltepe altın gümüş madenine nakledilecek. Toplam 2 milyon 500 bin tonluk rezerv bir yılda Sıldırgı’daki tesise taşınacak.

Çevre düzeni planına göre projenin planlandığı bölge orman, tarla, mera ve çalılık olarak kayıtlarda bulunuyor. Şirketin 27 milyon 700 bin TLharcayacağı proje kapsamında açık ocak işletmesinde patlayıcı madde de kullanılacak. 874.86 kilogram ANFO tipi patlayıcının yanında yemleyici olarak da 43.32 kilogram dinamit olacak. Projenin ömrü bir yıl olarak belirtildi. Ayrıca şirketin bölgede 2031 yılına kadar geçerli ruhsatı bulunuyor. Proje dosyası İDK boyutuna gelmiş olsa henüz bölgede kesilecek ağaç sayısına yer verilmedi. Bu detay yokken raporun 2 bin 296 sayfa olması dikkat çekti.

ŞİRKET KİMİN?

Zenit Madencilik İngiltere merkezli Ariana Resources PLC.’nin iştirakları tarafından kuruldu. 2021’de Özaltın Holding’in yüzde 53’lük payla ortak oldu. Kamuoyunun yakından tanıdığı Özaltın’ın adı 17-25 Aralık operasyonunda da geçmişti.