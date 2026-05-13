Cannes’da Özgü Namal rüzgarı: 79. festivalin açılışında Türkiye'den ilk isim o oldu!

Dünya sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, 79. kez kapılarını açtı. Fransa'nın sahil şehri Cannes'da 11 gün sürecek olan sinema maratonunun ilk gününde, Türkiye'yi gururlandıran bir isim kırmızı halıda boy gösterdi. Başarılı oyuncu Özgü Namal, festivalin açılış törenine Türkiye'den katılan ilk isim olarak dikkatleri üzerine çekti.

BERLİN'DEN CANNES'A UZANAN BAŞARI

Yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği ve geçtiğimiz aylarda 76. Berlin Film Festivali’nde en büyük ödül olan Altın Ayı’ya layık görülen "Sarı Zarflar" filmi, uluslararası yolculuğuna Cannes seçkisiyle devam ediyor. Filmin başrol oyuncusu Özgü Namal, filmin başarısı ve festival daveti üzerine katıldığı törende uluslararası basın mensuplarının karşısına geçti.





ZARAFETİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kırmızı halıda tercih ettiği sade ve zarif kıyafetiyle beğeni toplayan Namal, stilistlerin ve moda eleştirmenlerinin de radarına girdi. Sinemanın kalbinin attığı festivalin ilk gününde duruşu ve şıklığıyla öne çıkan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasına girerek binlerce övgü dolu yorum aldı.