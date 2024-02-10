Kaz Dağları’nda “Sağlık turizm” adı altında katliam

Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 03:00

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı AKP’li Kalkım Beldesi’nde Kaz Dağları’nın eteklerinde ormanlarla çevrili tarla statüsündeki 25 bin metrekarelik alana “Sağlık Odaklı Turizm” adı altında tatil köyü projesine imar izni verildi.

Alp Dağları’ndan sonra oksijen yoğunluğu bakımından dünyada ikinci sırada yer alan Kaz Dağları’nı talana açacak proje kapsamında Kalkım Agonya derelerinden akan termal suların kullanılacağı sağlık hastanesi, rehabilitasyon merkezi, tatil köyü, yaşlı bakım evi gibi tesisler yapılacak.

ORMANA YOL YAPILACAK

Bölgedeki ekolojiye büyük zarar verecek olan proje için Çanakkale Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de alanın “tarla” vasfında olmasına karşın “tarım dışı kullanımına” uygun gördü. Konum olarak tepede yer alan ve bölgenin içme su ihtiyacını karşılayan Kalkım Göleti’ne oldukça yakın olan proje hayata geçerse bölgeye ulaşım için de alanı çevreleyen ormandan yol geçirileceği aktarıldı.