Koza, Nevşehir ve Kayseri’deki altın madenini genişletmek için bakanlık onayını aldı: Meralara siyanür!

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyım atanan ve başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın’ın (yeni adıyla Türkiye Altın İşletmeleri AŞ) Nevşehir ve Kayseri’yi kapsayan patlatmalı altın ve bakır madeni kapasitesi onaylandı.

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dosyasını değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “ÇED olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Bu kararla birlikte daha önce izni alınan maden ocakları büyüyecek. Ayrıca bölgeye tank liçi ve maden atığı depolama tesisi yapılacak.

Planla birlikte KaşköyHimmetdede entegre projesinin hayata geçmesiyle birlikte madencilik faaliyeti 557.16 hektar yani 784 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılacak. Belirlenen ÇED alanında açık ocak, pasa depolama alanı, bitkisel depolama alanı ve cevher depolama alanı gibi tesisler kurulacak. Proje alanında çıkarılan cevher mevcutta şirketin 948.81 hektarlık alanda aktif olarak işlettiği Himmetdede İşletmesi’ne nakledilecek. İşletme sırasında kırılan fazla cevher malzemesi ara stok sahasında depolanacak, bu stoklar bakım, arıza ya da plansız duruş gibi durumlarda kesintisiz besleme amacıyla kullanılacak. Cevher zenginleştirme işlemi, siyanür çözeltisi kullanılarak tank liçi yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirket cevher zenginleştirmek için yıllık 400 ton siyanür kullanacak.

YURTTAŞ KARŞI ÇIKTI

Yurttaş mera ve çayır vasfındaki arazilerinde yapılacak projeye ise yıllardır karşı çıkıyor. Bölgeye kurulacak yeni tesislerin hayvancılığı da etkileceği berlitiliyor. ÇED sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı 12 Eylül 2024’te Avanos’ta yapıldı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanı, yatırımcı firma yetkilileri, ÇED firması Çınar Mühendislik ve Kalaba Belediye başkanvekili katıldı. Toplantıya bölgedeki yurttaşlar katıldı. Ancak yurttaşlar proje hakkında bilgi almak istemediklerini belirtmesi üzerine toplantı, tutanak tutulmasının ardından sonlandırıldı.