Kurutulan Marmara Gölü kurtarmak yerine tarım alanına dönüştürüyorlar!

Yayınlanma: 16.04.2023 - 20:05

Güncelleme: 16.04.2023 - 20:05

Manisa’nın Salihli ilçesi sınırlarında bulunan kış aylarında yaklaşık 65 bin su kuşunun görüldüğü, nesli tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan türünün dünya nüfusunun yüzde 9’unun yaşadığı ve endemik balık türleri ile dikkat çeken Marmara Gölü, uygulanan yanlış politikalarla tamamen kurutuldu. için bir yaşam alanı. Ancak yanlış planlama ve uygulamalar sebebiyle özellikle yeraltı ve yerüstü sularının aşırı kullanımı gibi nedenlerle göl kurutuldu.

Gölün yeniden kazanılması için birçok proje üzerinde çalışılmasına rağmen arazide tarımsal üretim faaliyetlerinde değerlendirmesini talep eden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Manisa Valiliği’ne başvurdu. Valilik, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi.

“İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI”

Doğa Derneği, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Salihli Çevre Derneği, Akhisar Çevre Derneği, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği ve göl çevresinde yaşayan kişilerle “ÇED Gerekli Değildir” kararının, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, yargılama sonunda iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtı.

GÖLÜN SUYU GÖRDES BARAJIN’DA TUTULUYOR

Davacılar göle var olan su kaynaklarından su verilmesini talep ederken, gölün ana kaynağı olan Gördes Çayı’nın suyu, Gördes Barajı’nda tutulduğuna dikkat çekti. Marmara Gölü’nün yüzey sularıyla beslenmesi amacıyla açılan Kumçayı Derivasyon Kanalı, Adala Besleme Kanalı ve Marmara Gölü Besleme Kanalı’ndan su basılmadığını ifade eden STK’ler, gölün hızla yeniden oluşabilmesi için Gördes Barajı ve Ahmetli Regülatörü’nden göle su verilmesinin yeterli olduğunu vurguladı.

İKİNCİ DAVA DA AÇILDI

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Marmara Gölü yanlış su ve tarım politikalarıyla kurutulmuştur. Yaşanan kuraklık iklim değişikliğinin bir sonucu gibi gösterilemez. Biyolojik çeşitlilik açısından dünya ölçeğinde öneme sahip bu gölün resmi kurumlar tarafından tarım alanına dönüştürülmesi kabul edilemez. Marmara Gölü’nde yapılmak istenen tarımsal faaliyetler ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı. Marmara Gölü Sulak Alanı Rehabilitasyonu adı altında gölün TİGEM tarafından tarım alanı olarak kullanılmasına karar verildi. Bu protokole açtığımız davanın ardından göldeki tarım faaliyetleri için ÇED gerekli değildir kararı alındı. Bu karara da dava açtık. Sivil toplum kuruluşları ve bölge insanıyla birlikte Marmara Gölü’ndeki yaşamın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Marmara Gölü’nün yok edilmesi sadece buradaki biyolojik çeşitliliği değil gölün sağladığı ekosistemi ve tarımsal üretimleri de olumsuz etkileyecek” diye konuştu.