Kuzey Ormanları’nda ağaç katliamı tehlikesi: Demiryolu için milyonlarca ağaç kesilecek

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı Kuzey Ormanlarında rant çalışmaları devam ediyor. Uzmanların tüm uyarılarına karşın AKP iktidarı 15 milyona yakın ağacın yok edildiği Kuzey Otoyolu Projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı’nın ardından 120 kilometrelik GebzeÇatalca demiryolu projesini duyurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “müjdelediği” ve Cumhuriyet’in de geçen yıl gündeme getirdiği proje için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

ÜÇ KISIMDAN OLUŞUYOR

“İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi” projesi için 240 milyar 281 milyon 879 bin TL harcanacak. Hazırlanan ÇED raporundaki bilgilere göre hat, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik ve Tuzla’dan geçip Kocaeli’nin Çayırova ilçesine gidecek. Toplam üç kısımdan oluşacak projenin 2030’da test çalışmalarına başlaması planlanıyor.

Proje alanı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Orman Kanunu, Su Ürünleri Kanunu ve Mera Kanunu’na göre koruma altında. ÇED raporunda ayrıntılı bilgilendirme yapılmadı ancak bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre tren projesi kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak. Proje hattının yaklaşık 60 kilometresi tünel kesimlerinden oluşmakta olup tünel kazılarında tünel açma makinesi kullanılacak. Bunun yanı sıra güzergâh boyunca yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda köprü ve viyadük yapıları inşa edilecek.

Proje için hazırlanan ÇED raporu henüz 566 sayfa. Ancak ilerleyen günlerde sürecin şekillenmesiyle birlikte bu sayı artacak. Ayrıca proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlardan ve kurumların iştiraklerinden de görüş alınacak. Kurumların verdiği görüşle birlikte rapor şekillenecek.

Bölgede 2 bin 267 damarlı bitki, 355 kuş, 52 memeli, 30 sürüngen, 38 iç su balığı ve sekiz çiftyaşar taksonu tespit edildi. Ayrıca bu türlerin arasında endemik türler de var. 51 bitki, dört iç su balığı ve bir memeli türü de endemik sınıfında yer alıyor. Proje için milyonlarca ağacın kesileceği düşünülüyor.

ÖNEMLİ AYRINTI

Bakanlık adına ÇED raporunu hazırlayan şirket ise bu alanlarla ilgili yaşam savunucuları ve uzmanların yakınlığı tarafından tanınan bir isim. İstanbul’un ekolojik dengesini bozağı ve yıkıma yol açacağı söylenen “Kanal İstanbul”un da ÇED raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik bu raporu da hazırladı.

‘YOK EDİLİYOR’

Bakan Uraloğlu projeyle ilgili, “Gebze-Çatalca demiryolu güzergâhı, Marmaray hattının Çayırova mevkisinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaşıyor ve devamında Halkalı-Kapıkule hattına bağlanıyor” demişti. Yaşam savunucuları ise, “İstanbul’un nefesini ve su kaynağını yok etmeye devam ediyorlar”uyarısında bulunmuştu.