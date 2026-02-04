Kuzey Ormanlarındaki yıkım bakanlığın masasında 24 Mart’ta tartışılacak: Belediye hiçe sayıldı

İstanbul’un nefesi Kuzey Ormanları üzerindeki baskı devam ediyor. Daha önce Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği projede yeni gelişme yaşandı. HD Agrega Madencilik, Çatalca’da kurmak istediği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için sona yaklaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeyi görüşmek için inceleme değerlendirme komisyonu tarihi verdi. Buna göre kalker ocağı 24 Mart’ta Ankara’da görüşülecek.

ŞEKİL ALDI

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci bitmeye yaklaşırken rapor da şekil alıyor. Bakanlığın yayımladığı ÇED raporu şu an için 1115 sayfadan oluşuyor. Buna göre şirket 21.44 hektarlık alanda çalışma yürütecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması’na göre ise ÇED alanı orman niteliğini taşıyor. Projenin bedeli ise 42 milyon 345 bin TL olarak açıklanırken ömrü ise iki yıl olarak belirtildi. Bölgede ise sadece 8-20 santimetre çapındakiler sayıldığında en az 16 bin 509 ağaç bulunuyor.

Şirket projesi için kurum görüşlerine de başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kurumların görüşlerine ÇED dosyasında yer verildi. Ancak çalışmanın birinci dereceden muhattabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve projeye karşı çıkan Çatalca Belediyesi’nin görüş yazıları raporda yer almadı.

Projeye ilişkin ÇED raporunun bir süreci olan halkın katılımı toplantısı 13 Mayıs 2024’te yapılmıştı. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve yurttaşların tepkisiyle birlikte toplantı yapılamadı. Yapılan protesto kayıtlara, “Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısına, yöre halkı ve kamu kurumları katılım sağlamıştır. Fakat halkın bilgilenmek istememesi sebebiyle toplantı yapılamamıştır” olarak geçti.

O dönem belediye ve yaşam savunucularına CHP ilçe başkanı Yakup Yaşar, AKP ilçe başkanı Levent Özkan ve MHP ilçe başkanı Recep Yılmaz da destek vermişti. “Çatalca hepimizin” denerek yapılan açıklamayla birlikte tutulan tutanakta, “Toplantı mahallinde halkın bu projenin halkın yaşam alanlarına yakınlığı söz konusu olduğu için proje tanıtımını dinlemek istemedikleri, projenin yapılmasını istemediklerini dile getirdiler. Ruhsatın iptalini talep ettiklerini belirttiler” dendi.