Milli park sınırlarında ekolojik yıkım yaptı, reklamda ‘Çevreye duyarlı’ dedi: Katliamın adı 'çevrecilik' oldu

Muğla Marmaris’teki milli park sınırları içerisinde otel projesiyle gündemdeki yerini koruyan Sinpaş, kazandığı davaların ve Danıştay süreçlerinin ardından Kızılbük Thermal Wellness Resort’u açılışa hazırladı. Yaşam savunucularının tüm mücadelelerine karşın otel, “Marmaris’i yalnızca yazlık bir yer olmaktan çıkardı” şeklinde pazarlanmaya başladı. Otel, yapılan reklamlarda “Kışın da canlılık getireceğiz” sözleriyle tanıtıldı.

Muhafazakâr olarak tasarlanan ve 150 dönümü ormandan tahsisli denize sıfır araziye yapılan otel için de şirket 11 bini aşkın ağaç diktiklerini belirtti. Bunun yanında “tabiat parkı koruma alanı” sınırlarında kalan alanda 138 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesi yapıldı. “Çevreye duyarlı” altyapıları geliştirdiklerini öne süren şirket açıklamasında, “Tesiste kullanılan arıtma sistemleri, su geri dönüşüm altyapıları ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, sürdürülebilir turizm yaklaşımının modern bir örneğini oluşturuyor” dendi.

KADINLAR PLAJI

Öte yandan devremülk hizmeti de veren otelin internet sitesinde, “Marmaris’in eşsiz doğasında size özel saklı bir koy” ifadeleri kullanıldı. Otele tahsis bu “özel koyda” ise Kızılkum, Beyazkum ve kadınlar plajı olmak üzere üç plaj bulunuyor. İnşaat sırasında ekolojik yıkıma yol açan şirket, “Marmaris’in muhteşem doğasında yenileyici bir tatil deneyimine davet ediyoruz” pazarlaması yaptı.