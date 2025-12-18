Bakanlık satışını yasakladı... Ünlü temizlik markasının ürünü toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda sağlık riski barındırdığı belirlenen yeni ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan eden Bakanlık, yeni bir ürünle ilgili daha uyarıda bulundu.

PİYASADAN TOPLATILACAK!

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından, "Metan" adlı markanın lavabo açıcının kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğu tespit edildi. İncelemelerde, ürünün tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi.

Öte yandan riskli bulunan ürün hakkında satış yasağı kararı alındı. Bakanlık ürünün piyasadan da toplatılmasına karar verdi.