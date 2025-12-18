Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlık satışını yasakladı... Ünlü temizlik markasının ürünü toplatılıyor!

Bakanlık satışını yasakladı... Ünlü temizlik markasının ürünü toplatılıyor!

18.12.2025 11:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakanlık satışını yasakladı... Ünlü temizlik markasının ürünü toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, 'Metan' markasına ait bir lavabo açıcı ürünün satışını yasakladı. Ürünün piyasadan toplatılması yönünde karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda sağlık riski barındırdığı belirlenen yeni ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan eden Bakanlık, yeni bir ürünle ilgili daha uyarıda bulundu.

PİYASADAN TOPLATILACAK!

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından, "Metan" adlı markanın lavabo açıcının kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğu tespit edildi. İncelemelerde, ürünün tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi.

Öte yandan riskli bulunan ürün hakkında satış yasağı kararı alındı. Bakanlık ürünün piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Image

İlgili Konular: #Yasak #Temizlik #Ticaret Bakanlığı #ürün

İlgili Haberler

İfşa oldular: Sahte zeytinyağı satan 3 firmaya para cezası!
İfşa oldular: Sahte zeytinyağı satan 3 firmaya para cezası! İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sahte zeytinyağı sattığı belirlenen 3 firmaya toplam 773 bin lira ceza uygulandı.
Bakanlık 'Barbie' ürününü yasakladı: Piyasadan toplatılıyor!
Bakanlık 'Barbie' ürününü yasakladı: Piyasadan toplatılıyor! Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucu “Barbie” markalı bir çocuk giyim ürününde sağlık riski tespit etti. Ürün, “güvensiz” ilan edilerek piyasadan toplatılma ve satış yasağı kararı alındı.
Bakanlık devreye girdi: Oyuncakçılara yeni düzenleme!
Bakanlık devreye girdi: Oyuncakçılara yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin ürünün üzerinde yer alıp almadığını kontrol edecek ve eksiklik halinde denetimi olumsuz sonuçlandıracak. İşte ayrıntılar...